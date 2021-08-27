معايير تمويل إمكان الراجحي وآلية الحصول عليه

قام بنك الراجحي السعودي بالإعلان عن معايير تمويل إمكان الراجحي ، ويقدم المصرف تمويلات شخصية لجميع العملاء سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين على الأراضي الحجازية في المملكة العربية السعودية، ويساهم تمويل مصرف الراجحي هذا في حل العديد من العوائق والمشاكل المالية التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من اقتصاد سيء، ومن أجل الحصول على هذا التمويل يلزم أن يتم توفر بعض الشروط واتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على قرض إمكان.

ما هي معايير تمويل إمكان الراجحي

هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها، لتمكن من الحصول على قرض إمكان ، وهذه الشروط أتت على النحو الآتي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب لبنك الراجحي من السعوديين ومن العاملين في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص

أن لا يقل عمر المتقدم عن سن العشرين ولا يزيد عن 60

في حال كان الشخص متقاعد يجب أن لا يزيد عمره عن سن السبعين سنة، وبالنسبة للعسكريين فيعتمد ذلك على الرتب العسكرية

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 2,000 ريال سعودي و 1.900 للمتقاعدين

يجب أن تكون نسبة الاستقطاع من العميل 45%، وفي حالة كان الدخل أعلى من 25.000 فتصل النسبة إلى 50%

يجب أن تكون مدة الخدمة تصل إلى شهر واحد للعملاء محولي الرواتب لمصرف الراجحي أو، تقديم كشف حساب مصرفي يوضح آخر 3 رواتب موضوعة عند البنك

وجود عند المستفيد سجل ائتماني جيد

هذا التمويل دون كفيل

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب نشط في مصرف الراجحي.

آلية الحصول على تمويل إمكان الراجحي

يمكن الحصول على تمويل الراجحي إمكان عن طريق اتباع الطرق التالية:

يمكن طلب التمويل من خلال رقم شركة إمكان وهو “92000110038” تقديم طلب التمويل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بإمكان، من خلال تحميل التطبيق ورفع طلب التمويل، ويمكن الحصول على التطبيق عبر رابط التحميل المتاحة.

المستندات اللازمة للحصول على تمويل إمكان