قائمة الروضات الأهلية والأجنبية المعتمدة وطريقة التقديم

يبحث العديد من أولياء الأمور عن قائمة الروضات الأهلية والأجنبية المعتمدة وذلك رغبة منهم في الحصول على مكان لأبنائهم داخل رياض الأطفال المعتمدة في نظام نور ومن ثم تكون عملية قبولهم بالصف الابتدائي سهلة للغاية، وقد تم تسهيل عملية البحث عن الروضات من خلال توفير دليل لكل محافظة منها دليل روضات الدمام كما يمكن لأولياء الأمور من خلال نظام نور معرفة كافة الروضات المعتمدة من النظام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على قائمة الروضات الأهلية والأجنبية المعتمدة.

قائمة الروضات الأهلية والأجنبية المعتمدة

قائمة الروضات الأهلية والأجنبية المعتمدة يسهل التعرف عليها من خلال التسجيل في نظام نور ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

يقوم ولي الأمر بالولوج إلى نظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

النقر على كلمة تسجيل الروضات الحكومية.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم تحيد المدينة المراد التقدم بها.

يتم عرض الروضات المتاحة داخل تلك المدينة والمعتمدة من النظام ومن ثم يتعين اختيار المدرسة المراد التقديم للطالب بها.

التسجيل في الروضات المعتمدة نظام نور

يمكن لأولياء الأمور تقديم طلب التحاق أبنائهم عبر نظام نور من خلال المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

يقوم الراغب في التسجيل بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم الضغط على كلمة دخول.

التوجه إلى أيقونة طلبات التسجيل، ومنها يتم اختيار كلمة تسجيل طالب جديد.

يطلب بعد ذلك الموقع بعض المعلومات منها رقم الهوية الخاصة بولي الأمر ومن ثم تحديد صلة القرابة بينه وبين الطالب، وكذلك إدخال بيانات الطالب المتمثلة في تاريخ ميلاده.

يتم بعد ذلك طلب بعض المستندات الواجب إرفاقها بالطلب.

يقوم ولي الأمر بتحديد المدرسة المراد التسجيل فيها، ومن ثم الضغط على كلمة تقديم.

بمجرد الانتهاء من مراجعة الطلب يتم تسجيل الطالب في رياض الأطفال بالمدرسة التي تم اختيارها من قبل ولي الأمر أو مقدم الطلب.

شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

قامت وزارة التعليم بالمملكة بوضع بعض الشروط الهامة لقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور وهي: