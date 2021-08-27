طريقة التقديم على المدارس الأهلية وشروط التوظيف

طريقة التقديم على المدارس الأهلية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها بكثرة من قبل الراغبين في وظائف مدارس أهلية تمكنهم من العمل بصورة منتظمة، حيث يتم التوظيف الفوري في المدارس الأهلية في حالة توافر شروط التوظيف في المدارس الأهلية في الشخص المتقدم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التقديم على المدارس الأهلية.

طريقة التقديم على المدارس الأهلية

يمكن معرفة طريقة التقديم على المدارس الأهلية من خلال بعض الإجراءات والخطوات البسيطة والتي تتم عبر طاقات للراغبين في التوظيف والذي يعمل على الربط بين طالب الوظيفة والجهة الطالبة للموظفين.

التقديم على المدارس الأهلية طاقات

يقوم الراغب في التسجيل بالدخول إلى الموقع الرسمي لطاقات.

يتم تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول يتقوم المتقدم بالبحث عن الوظائف المناسبة له في المدارس الأهلية المتاحة، وذلك من خلال تحديد المنطقة المراد البحث فيها ومن ثم الضغط على كلمة بحث.

يتم عرض كافة الوظائف المتاحة ويتعين على المتقدم اختيار الوظيفة المرغوب فيها والضغط على كلمة تقديم الطلب.

يطلب بعد ذلك الموقع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به ويتعين عليه بعد ذلك كتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصفحة ومن ثم الضغط على كلمة دخول.

شروط التوظيف في المدارس الأهلية

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم للتوظيف بالمدارس الأهلية من الحاصلين على البكالوريوس، كما يتم قبول طلب الحاصلين على الدبلوم التربوي عقب البكالوريوس.

أن يتوفر لدى المتقدم للحصول على الوظيفة كافة الشروط المعلن عنها.

يقتصر قبول التوظيف فقط على السعوديين أو حاملي الإقامة القابلة للتنقل.

دعم رواتب المعلمين المدارس الأهلية

تختلف رواتب المعلمين العاملين بالمدارس الأهلية عن رواتب المعلمين بقطاع التعليم العام لذا فقد قام صندوق تنمية الموارد البشرية بتقديم الدعم للمعلمين بالمدارس الأهلية ويتم ذلك من خلال دعم رواتب المعلمين بالمدارس الأهلية بنسبة 50% ولمدة 5 سنوات وذلك بغرض تحفيز السعوديين على العمل بالمدارس الأهلية وعدم البحث فقط عن الوظائف الحكومية مما يقلل العبء على المؤسسات الحكومية وكذلك تقليل نسبة البطالة داخل المملكة، على ان يكون دعم الصندوق وفق بعض الشروط الهامة الواجب توافرها.