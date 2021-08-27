تجديد الإقامة بدون أبشر الإلكترونية وشروط القيام بتجديد الإقامة

تجديد الإقامة بدون أبشر الإلكترونية للمواطنين، حيث أن هناك مواطنين مقيمين بالمملكة يبحثون عن طريقة لتجديد الإقامة بدون أبشر، فإن الإقامة تعتبر من الأمور الهامة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن المواطنين الذين يتخلفوا عن القيام بتجديد الإقامة يتعرضوا للعقوبات، لذلك يجب علي كل مواطن مقيم في المملكة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، فإن هناك من المواطنين ليس لديهم حساب في أبشر، لهذا يبحثوا عن طريقة ليستعلموا عن الإقامة وتجديدها بدون أبشر، فسوف يوضح موقعنا الإلكتروني عن شروط الدخول لتجديد الإقامة، ويجب علي كل مواطن مقيم وافد من المواطنين الاهتمام بمعرفة الصلاحية.

شروط استخراج إقامة المواطنين بالمملكة

أعلنت الجوزات عن شروط القيام بالتجديد للإقامة في المملكة العربية السعودية، فإن الشروط يجب أن تتوفر في كل مواطن مقيم وافد بالمملكة، فإن الشروط الواجب توافرها تكون كالتالي:

تذكر وزارة الداخلية أن أهم شرط للتجديد أن يقوم كل مواطن بالتواجد داخل المملكة العربية السعودية أثناء القيام بتقديم طلب التجديد.

يجب أن يكون كل مواطن مقيم لديه تأمين طبي ساري ليستطيع الحصول علي الإقامة أو تجديدها.

يضع المسئولون رسوم مقابل تلك الخدمة الإلكترونية، ويجب أن يقوم كل مواطن من المقدمين للخدمة بالقيام بسداد الرسوم المفروضة.

يقوم كل مواطن بتحديد فترة التجديد حيث أن تلك المدة تتراوح بين 3 شهور إلي 12 شهر.

لابد من وجود جواز سفر ساري وليس منتهي لدي كل مواطن متقدم.

أن يقوم أي موطن وافد متقدم بسداد كل مخالفة من مخالفات المرور.

رابط تجديد الإقامة بدون أبشر