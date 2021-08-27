ما هي خطة الأسبوع التمهيدية عن بعد بالتعليم في المملكة 1443

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ما هي خطة الأسبوع التمهيدية عن بعد بالتعليم في المملكة يعرف الأسبوع التمهيدي بانه أسبوع التهيئة لطلاب وطالبات، الصف الأول الابتدائي، فمن خلاله تمهيد الطلاب الجدد من ترك المنزل، وتقبل المرحلة الجديدة وبداية التعليم، وهو متغير كثيرا عن روتين البيت، وهو أسبوع كامل من بدء الدوام الرسمي لعام دراسي جديد، ويهدف إلي كسر حاجز الخوف لدي التلاميذ، ثم تهيئتهم نفسيا وتربويا، وتعزيز سرعة اندماجهم في البيئة المدرسية، وتقوم كل مؤسسة تعليمية بإعداد الخطط اللازمة لتيسير أمور العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا لدراسات تكتيكية لإنجاح الدراسة، وتخريج طلبه أكفاء قادرين لمواصلة مسيرتهم الدراسية.
ما هي خطة الأسبوع التمهيدية عن بعد بالتعليم في المملكة
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، في كافة مدارس المملكة، يوم الأحد الموافق 21 محرم الموافق 26 أغسطس، وهذا ماتم الإعلان عنه رسميا عبر نوافذ وزارة التعليم بالمملكة ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم شمل الإعلان أيضا علي التعديلات التي سيتم اعتمادها، للعام الدراسي الجديد 1443:
- نظام العام الدراسي ذو الفصول الثلاثة، وكل فصل 13 أسبوع دراسي.
- ثم اعتماد نظام التعليم الحضور، لكافة الطلاب والمعلمين إلي مقاعد الدراسة بشكل يومي.
- ثم أيضا استمرا العمل بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد نظرا لأهميته.
- هذا مانوهت عنه المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم بالمملكة.
ما الهدف من الأسبوع التمهيدي عن بعد
- تسهيل انتقال الطفل من الأجواء العائلية التي اعتاد إليها، إلي البيئة المدرسية.
- ثم العمل علي إنشاء بيئة مدرسية تحفز الطلاب للاستمرار والمتعة.
- الانسجام السريع للطلاب وتقديم ، الخدمات النوعية، الخدمات النفسية، والتربوية.
- تأهيل الطلاب للتعامل مع كافة المشاكل، التي ممكن مواجهتها في البيئة الجديدة.
- ثم أنها تساعد المعلم علي تكوين صورة واضحة عن الطلاب، لتوزيعهم وفق أسس علمية ومنهجية.
- بناء مساحات للتواصل مع أولياء أمورهم، متابعة سلوكهم النفسي، والمشاكل الصحية.
- تكوين صورة ممتعة للمدرسة وأنظمتها التعليمية، لبناء رابط بين المدرسة والطالب تستند علي المحبة لا الخوف.
- تعريف أولياء أمور الطلاب بالأساليب الجيدة، للتعامل مع الأطفال في المراحل الأولى، والتنويه على كافة المشاكل التي تحدث.
فعاليات الأسبوع التمهيدي الأول عن بعد
شملت الخطة التعليمية للأسبوع الأول، للعام الدراسي الجديد 1443، عدة نقاط مهمة يجب أخدها في الاعتبار علي القائمين عليها:
- وضع أسماء الفصول والأماكن، بمقطع فيديو مميز يعرض للطلاب، ليجذب الانتباه ويركز الطالب.
- ثم تصوير مختلف التعليمات الصحية في بوسترات تلائم أعمارهم، تأكد علي فكرة التباعد الاجتماعي.
- أسئلة مصورة للطلاب لتحفيزهم علي المشاركة، مع الاحتفاء بالفائزين.
- ثم أثاره الحماس عبر مقاطع الفيديو لأهمية التعليم، ووضع قصص لأشخاص ناجحين.
- تصوير مقاطع فيديو للطالب يعرف نفسه، بالطريقة التي يحبها.
- اتصال الطلاب ببعضهم، لخلق بيئة اجتماعية تساعده للتعرف علي اقرانه.
يوم الترحيب الأول من الأسبوع التمهيدي
يعتبر اليوم الأول في الصف الأول الدراسي من اهم الأيام، والتي يجب أن يستخدمها المعلم، لتحفيز ورفع طاقة الطالب علي النشاط:
- فقرة تعريفية عن المدرسة، نظام التعليم، وأهمية النجاح والتميز.
- كلمة ترحيب للطلاب الجدد، في جو سعيد وابتسامة واضحة.
- ثم فقرة متكاملة، عن فصول النشاط المدرسي، والأمور الترفيهية الموجودة بها.
- تقديم المعلمين بصورة لطيفة، لكسر حاجز الخوف بينهم وبين الطلاب الجدد.
- ثم اقامة مسابقات تناسب أعمارهم، والاحتفاء بالفائزين، لبناء صورة شيقة للمدرسة.
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