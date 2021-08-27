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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار سجل تجاري رئيسي بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
السجل التجاري داخل المملكة العربية السعودية، يمثل السجل التجاري الدفتر الرسمي والرئيسي التابع لوزارة التجارة والاستثمار السعودية والذي يتضمن أسماء التجار داخل المملكة العربية السعودية وجميع المعلومات المتعلقة بنشاطهم التجاري، ويشمل السجل جميع أنواع الأنشطة التجارية داخل المملكة السعودية من شركات وأنشطة تجارية جماعية أو نشاط تجاري فردي ويساهم السجل التجاري في توسيع النشاط التجاري للتجار وأصحاب الشركات في المملكة السعودية والمحافظة على حقوقهم من النصب والاحتيال، وتقدم وزارة التجارة السعودية خدمة إصدار سجل تجاري رئيسي والموافقة عليه إلكترونيًا دون الحاجة إلي العودة لمقر الوزارة.
متطلبات استخراج سجل تجاري في المملكة
تقدم وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلى السادة المستثمرين أصحاب الشركات والأعمال التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية إمكانية استخراج سجل تجاري والتمتع برقم عضوية في الغرفة التجارية التابعة لحكومة المملكة إلكترونيًا دون العودة إلى الفروع الرسمية للوزارة، وإليكم المتطلبات المعلنة من وزارة التجارة السعودية:
- يجب أن يتجاوز عمر مقدم الطلب 18 عام.
- يجب على مقدم الطلب ألا يكون موظف تابع لأي جه حكومية.
- يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به.
خطوات التقديم لاستخراج سجل تجاري في المملكة
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن خطوات التقديم لإصدار سجل تجاري إلكترونيًا ووفرت شرح مبسط لطريقة التقديم، وإليكم الخطوات المعلنة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة:
- القيام بالذهاب إلى الخدمة إلكترونيًا.
- القيام بتسجيل اسم المستخدم ومن ثم تسجيل كلمة المرور الخاصة به.
- القيام بالذهاب إلى قائمة سجلاتي التجارية ومن ثم اختيار امر إصدار سجل تجاري.
- القيام باختيار مستوي النشاط الأول أو الثاني أو الثالث.
- القيام بتحديد مدة السجل التجاري من مدة سنة حتى خمس سنوات.
- تسجيل البيانات الخاصة ب السنة المالية، رأس المال، بيانات الاتصال وعنوان المنشأة.
- القيام بتأكيد الطلب ومن ثم إرساله.
- سوف يتم إصدار فاتورة سداد سوف تصل لمقدم الطلب عن طريق رسالة نصية من خلال رقم الجوال.
- القيام بسداد الفاتورة من خلال القنوات الرسمية المخصصة للسداد.
- بعد الانتهاء من التقديم وسداد الفاتورة، يمكنك التمتع بالخدمة وطباعة السجل التجاري دون الرجوع إلى فروع الوزارة.
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