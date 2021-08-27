صالات مصرف الراجحي 1443 اوقات عمل صالة الراجحي للسيارات

اوقات عمل صالة الراجحي للسيارات وجميع صالات مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وضحها موقع البنك الرسمي، حيث يتساءل الكثيرون عن تلك المواعيد، لما يقدمه الراجحي من خدمات للعملاء، وقد أنشئ الراجحي عام 1957، ويعد من أكبر البنوك الموجودة في العالم، في حين يضم أكثر من 500 فرع، ويمتلك أكبر قاعدة عملاء بين كل تلك البنوك السعودية الموجودة، وقد ينسى الكثير نصيب النساء، ولكن يتذكر الراجحي النساء فيمتلك 142 فرعا نسائيا، ويقدم بنك الراجحي الكثير من عمليات التمويل، سواء بيوت، شقق، تمليك أو إيجار، سيارات أو تمليكها، جنب إلى جنب المعاملات النقدية، من حسابات أو تحويلات أو فتح حسابات، كما يوفر خدمات التأمين المختلفة، حيث يؤمن على السيارات أو المنازل أو الحوالات، وهذا خلافا للخدمات العديدة، لذا يسعى الكثير لمعرفة مواعيده.

صالات مصرف الراجحي

ويبحث الكثير عن اوقات عمل صالة الراجحي للسيارات وهذا توفيرا للوقت، بدلا من الانتظار، لمعرفة كيفية تأجير سيارات الراجحي، حيث نوضح تلك الأوقات فيما يلي:

صالة الراجحي لبيع السيارات بحي الشفا حيث يكون الفتح في 10 صباحا ويكون الغلق في 5.45 مساءا.

أما صالة الراجحي لبيع السيارات فيكون الفتح 9 صباحا حيث يكون الإغلاق في تمام الساعة 4.30 مساءا.

وكذلك صالة الراجحي للتمويل حيث يكون الفتح 9.30 صباحا وسف يكون الإغلاق في تمام 4.30 مساءا.

بينما الراجحي لتأجير السيارات، حيث يكون الفتح في تمام 8.30 صباحا، ويكون الإغلاق المؤقت 12 ظهرا، ويعاود الفتح في تمام الساعة 4 مساءا والإغلاق التام في تمام الساعة 10 مساءا.

صالة الراجحي للسيارات جازان

وتقع في 4136 طريق الملك عبد العزيز في جازان بالمملكة العربية السعودية

برقم الاتصال 827226898

وهي من أحدى صالات الراجحي المنتشرة في المملكة العربية السعودية

وتعمل هذه الصالة طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة، فيما يكون عدد ساعت العمل على مدار الساعة.

بيان أماكن صالات مصرف الراجحي

هذا بيان لكافة صالات الراجحي، حيث يشتمل:

اسم المدينة

والعنوان

ثم رقم الهاتف

حيث يمتلك بنك الراجحي 11 صالة ، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يستفسر الكثير عن تمويل سيارات الراجحي، واوقات عمل صالة الراجحي للسيارات، والتي تقدم تلك الصالات كل برامج التمويل، سواء تقسيط، أو تمليك.