ما هي شروط استحقاق دعم حافز وساند والفرق بين كلاهما

شروط استحقاق دعم حافز وساند، هناك الكثير من السعوديين يختارون عند البحث عن دعم حافز أو دعم ساند، إذ أنهم لا يعرفون والفرق بين كلاهما ويرغبون في ذلك، لهذا قد قامت مؤسسة التأمينات العامة الاجتماعية بتوضيح هذا الفارق بين كل من دعم حافز ودعم ساند، وشروط استحقاق دعم ساند وشروط استحقاق دعم حافز، تابعوا لمعرفة الفرق بينهما وشروط الاستحقاق للدعم المطلوبة من المؤسسة.

الفرق بين دعم حافز ودعم ساند

بعدما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة في السعودية على حسابها الرسمي على منصة تويتر الفارق بين دعم ساند ودعم حافز، نوضح لكم هذا الفرق في نقطة بسيطة وهي أن دعم حافز يتم إعطائه لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن العمل وهو ضمن برامج الدعم، أما دعم ساند فهو للأشخاص الذين سبق لهم العمل ومتعطلين في الفترة الحالية ولا يستطيعون إيجاد عمل مناسب لهم، وهذا هو الفرق الوحيد بينهما ولكنهما يوفران للمواطن السعودي الجنسية دعم مناسب له بنهاية كل شهر حتى يتمكن من إيجاد عمل له.

بيانات التسجيل في دعم ساند

والأشخاص الذين سبق العمل لهم ولكن قد تأثر العمل ببعض الظروف وخاصةً الظروف الأخيرة جراء انتشار وباء كورونا، يمكن التسجيل في دعم ساند للحصول على الدعم الشهري بتسجيل البيانات التالية:

اسم بنك العميل ورقم الحساب الشخصي له أي رقم الآيبان.

رقم الهوية الوطنية الشخصية للمتقدم.

توضيح بيانات التواصل والاتصال مع المتقدم وعنوانه ومسكنه بالتفصيل.

شروط استحقاق دعم ساند

أما عن الشروط المحددة للقبول في دعم ساند من قبل المؤسسة العامة للتأمينات فهي: