جامعة الملك خالد تعلن عن شروط التقدم لوظيفة أستاذ مساعد واحدة من اهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية وذلك بعد أن أعلنت الجامعة عن وظائف شاغرة مثل وظيفة أستاذ مساعد ووظيفة معيد بنظام العقود وهو ما أدى إلى ارتفاع عمليات البحث داخل المملكة العربية السُّعُودية من أجل التعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الالتحاق بتلك الوظائف وسوف نتعرف عبر السطور التالية على تاريخ التقديم وموعد غلق باب الالتحاق كذلك أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين فتابعونا.

فتح باب التسجيل في وظيفة أستاذ مساعد جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد منذ أيام عن فنح باب التقديم في بعض الوظائف الشاغرة على أن يتم فتح بال التقدم من أجل تلك الوظائف بداية من يوم الأحد المقبل والموافق 21 من شهر محرم 1443 هـ / 29 من شهر أغسطس 2021 وسوف يظل باب التقديم مفتوح ويتم استقبال طلبات المتقدمين حتى نهاية الأسبوع في يوم الخميس والموافق 25 من شهر محرم 1443 هـ / 2 من شهر سبتمبر 2021.

شروط التقدم لوظيفة أستاذ مساعد بالجامعة

يجب أن يكون مُقدم الطلب سعودي الجنسية.

اجتياز الاختبار الطبي للمتقدمين بكفاءة.

ألا يكون متقدم من أجل شغل العمل على أكثر من وظيفة من الوظائف الشاغرة وإذا ثبت غير ذلك يتم استبعاد الطلب على الفور.

أن يجتاز الاختبار الشخصي الذي يتم إجرائه في المقابلة التي يتم تحديدها.

ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكم قضائي سابق أو تم فصله من جهة عمل سابقة.

يجب أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة جامعية من أحدى الجامعات السُّعُودية.

في حالة الحصول على شهادة من جامعة خارج أراضي المملكة يجب عمل معادلة للشهادة لتصبح في نفس مستوى الشهادات السُّعُودية.

وظائف جامعة الملك خالد

الوظائف المتاحة بنظام العقود ويمكن لأي مواطن سعودي أن يتقدم لشغل واحدة من تلك الوظائف في حالة توافر الشروط السابقة على أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وكذلك شهادات الخبرة ويجب التأكد من توافر كافة الشهادات خلال المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها على أن يتم تقديم الأوراق قبل انتهاء الموعد المحدد الذي سبق وذكرناه في الأعلى.