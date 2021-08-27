استعلام عن اسم كفيل برقم الإقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية

استعلام عن اسم كفيل ، يعد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية، فقد أصبح من الممكن على المقيم الحصول على جميع المعلومات التي تخص الكفيل بسهولة من منزله، وبالتالي سهلت عليهم هذه الخدمة إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى وعلى رأسها الاستعلام عن نطاق مؤسسة وأيضًا الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، وسوف نشرح لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة.

الاستعلام عن اسم الكفيل

نظرًا لحرص المملكة العربية السعودية إلى تطبيق معايير الإصلاح الاقتصادي في كافة الخدمات التي تقدمها ومن أجل العمل على تنفيذ ما جاء في رؤية المملكة 2030 فقد مكنت المقيمين من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية من بينها خدمة الاستعلام عن الكفيل الحالي في مكتب العمل وإمكانية معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة بالخطوات التالية:

ستقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية وتقوم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

ستقوم بالدخول إلى استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة ومن ثم تقوم بكتابة رقم إقامة العامل.

ستقوم بكتابة رمز التحقق وتقوم بالنقر على استعلام كي يتم ظهور بيانات الكفيل مثل الاسم ونطاقه أو نطاق المؤسسة التي يعمل بها أيضًا.

الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الإقامة

ويمكن الاستعلام عن نطاق المؤسسة إلكترونيًا من خلال استخدام رقم إقامة العامل، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تتمثل في:

ستقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عليك زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية وقم بتسجيل حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ستقوم باختيار المنشأة وتقوم باختيار تقييم المنشأة، ومن المفترض أن يظهر بعدها جميع المعلومات المهمة التي تخص المنشأة بما فيها النطاق الذي وقعت به بالفعل.

الاستعلام عن موظف وافد

وأحد خدمات مكتب العمل الإلكترونية هي خدمة الاستعلام عن موظف وافد وهذا يمكن أن يتم إما من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال بوابة أبشر الإلكترونية برقم الإقامة للعامل، كما يمكن التعرف على مزيد من التفاصيل من خلال الاتصال على خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية الموحد: 19911.