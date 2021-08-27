نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم لوظائف هيئة الهلال الاحمر السعودى 1443 للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد وجدت العديد من الوظائف الشاغرة لهيئة الهلال الاحمر السعودى ، والتى تم اعلانها من خلال الموقع الالكترونى الخاصة بها عبر الانترنت عن مدى احتياجه لعدد من الرجال والنساء للعمل وتوفير عدد كبير من الوظائف للتعيين فى محافظات المملكة العربية السعودية ويتم التعيين وفق مسابقة يتم عملها والتى تتضمن أن يتم اتباع الشروط المطلوبة سواء للمتقدم او المتقدمة ، وتم اضافة ايضا انه لابد من اتباع الإرشادات والتعليمات والتسجيل عبر الخطوات من خلال الموعد المحدد والتى سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أغسطس الحالى 2021 ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل 2021 م .

الشروط الخاصة بالتقدم لوظائف هيئة الهلال الاحمر السعودى

تم التحديد من قبل هيئة الهلال الاحمر لبعض المعايير التى لابد من قبولها للمتقدمين والمتقدمات فى الوظائف التى تم اتاحتها فى التخصصات الاتية ( اخصائى / اخصائية اسعاف / طب طوارئ ) وعلى أن يتوفر التسجيل للراغبين باتباع الخطوات الاتية :

يجب أن يحمل الجنسية السعودية .

مطلوب المؤهل العلمى وهى شهادة البكالوريوس التى تخصصت لدى الخدمات الطبية الطارئة ، وإذا كان الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية فيجب أن يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية .

يجب أن يتم حصول المتقدم او المتقدمة على تسجي مهنى وقد يكون سارى الصلاحية وتم توثيقة من الهيئة السعودية للخدمات الصحية .

يجب انة قد اجتيازه على دورة bls) وايضا دورة acls إحدى الدورتين phtls -itls ويجب أن يكونوا بشهادة سارية الصلاحية .

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات المعدة ( التحريرية ) وايضا العملية وان يتم اضافة اجتياز المقابلة الشخصية .

على الشخص المتقدم يجب ان يكون لائق صحيا للاستعداد لوظيفته بجميع المهام بها فى اى وقت وفى اى منطقة حسب الحاجة وقتها .

يجب أن يتم اجتيازه بالحاسب الالى .

انة قد يتم حصوله على لقاح كورونا المستجد .

وتم الافادة من قبل الهيئة ان تكون الاولوية لمن لديهم رخصة سارية المفعول .

كيفية التقديم لوظائف هيئة الهلال الاحمر السعودي

ان يتم التسجيل من خلال الرابط الخاص بهيئة الهلال الاحمر السعودى .

يتم البدء فى الموعد التى تم تحديدة ويتم فتح القبول .

يتم تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الشخصية بجانب ان يتم ارفاق المستندات المطلوبة وقد تشمل الاتى ( بطاقة الهوية الوطنية _ يجب ان تكون سارية المفعول _ يجب أن يتم شهادة المؤهل العلمى الخاص بة _ شهادات الدورات المطلوبة _ معادلة الشهادة إذا كانت تم حصولها من الخارج ) .