طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية والشروط والفئات المستفيدة 1443 ، قامت السلطات السعودية مؤخرًا بإطلاق منصة قدوم في السعودية ، وهذه المنصة التي تتيح للمقيمين أو الزوار القادمين إلى السعودية تسجيل بياناتهم الصحية المتعلقة بفيروس كورونا من أجل تسهيل إجراءات و متطلبات الدخول إلى السعودية ، وهذا بالتزامن مع عدد من القرارات المستجدة مثل القرارات الصادرة عن السلطات السعودية ، والتي تتمثل في السماح للمقيمين في الخارج في إحدى الدول الموقوفة عن دخول المملكة بالعودة إليها وفق عدد من الشروط والإجراءات التي تحددها.

منصة قدوم

توفر منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية منصة للمقيمين في المملكة العربية السعودية القادمين من الخارج من أي دولة في العالم ، ومن خلال خدمة تسجيل الوصول التي توفرها منصة مقيم الإلكترونية ، للمقيم من خارج المملكة. يمكن تسجيل بيانات وصوله إلكترونيًا قبل عودته إلى المملكة ، من خلال منصة قدوم التي يوفرها نظام أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية ، بل يمكن للمقيم الاستفادة من خلال موقع أبشر على الإنترنت دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حسابه ، ويمكن لمن ليس لديه حساب أبشر الاستفادة بشكل كامل من الخدمة.

طريقة التسجيل في منصة قدوم السعودية

يمكن للمسافرين المقيمين القادمين إلى المملكة العربية السعودية تسجيل بياناتهم للقدوم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق ملء استمارة التسجيل على منصة مقيم السعودية باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار أفراد أبشر.

النقر فوق الدخول إلى المنصة القادمة من الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم بتحديد الخدمة والفئات المستفيدة منها.

بعد ذلك تقوم بالنقر فوق رمز بدء التسجيل.

ثم يتحول النظام إلى خدمة تسجيل الوصول.

بعد ذلك اختر الفئة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

ثم تقم بتعبئة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل والتي تختلف من مسافر لآخر.

تقديم الطلب.

الفئات المستفيدة من خدمة قدوم

خدمة تسجيل بيانات المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من أي جهة في العالم هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية السعودية لتسهيل إجراءات دخول المملكة. يستغرق الدخول من منافذ المملكة الحدودية ، والفئات المستفيدة هي: