نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل | قرض إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل ؟ كان مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية قد قام بإطلاق قرض إمكان من الشركة الخاصة به، وذلك من أجل تقديم أكبر قدر ممكن من الحلول المالية للمواطنين الذين يبحثون عن قرض بدون كفيل، لذا في هذا المقال سوف نقوم بذكر شروط التمويل طريقة الحصول على تمويل والتحقق من الأهلية.

تمويل إمكان الراجحي

بدأ التساؤل والاستفسار حول ما هو تمويل إمكان التابع لبنك الراجحي من قبل المواطنين في المملكة، لذا سوف نقوم بتعريف تمويل إمكان على النحو التالي.

شركة إمكان هي واحدة من شركات المملكة العربية السعودية التي تسعى لتوفير حلول مالية لجميع المواطنين والمقيمين في أراضي المملكة، عن طريق التمويل المالي.

وذلك من أجل حل مشاكل السكان المالية بدون كفيل من توفير احتياجات المعيشة، وتلبية حاجات الأفراد المختلفة العاملين بالقطاعي العام والخاص.

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شروط تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل

بعد أن تعرفت على تمويل إمكان، وكنت ترغب في التقديم للحصول على التمويل، يجب أن تتوافر لديك بعض الشروط الخاصة من أجل قبول طلبك، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

لابد أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين، أي حاصل على الجنسية السعودية. أن يكون عامل بأي من القطاع العام أو الخاص. عمر المتقدم ما بين ال 20 وحتى ال 60 عام فقط. أما إذا كان المتقدم متقاعد، فيجب ألا يبلغ عمره فوق ال 70 عام. يجب أن يكون دخل المتقدم يبلغ ال 2000 ريال سعودي. أما المتقاعدين، فيجب أن يصل دخلهم إلى 1900 ريال سعودي. يجب أن ينال المتقدم على نسبة جيد في سجله الانتمائي. أن يكون للمتقدم حساب بنكي خاص به في مصرف الراجحي السعودي.

هذه هي جميع شروط تمويل بنك الراجحي من أجل الحصول على التمويل.

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تطبيق تمويل إمكان الراجحي

من المزايا التي توفرها قرض إمكان الراجحي للتمويل هو إمكانية تقديم طلب للحصول على القرض المالي عن طريق التطبيق الإلكتروني التابع لهم.

ما عليك فقط إلا تحميل التطبيق على هاتفك المحمول سواء كان تابع لنظام الأندرويد، أو الاي فون، وقم بتقديم طلب على الفور، يمكنك عمل ذلك من خلال الروابط التالية:

إن كان هاتفك تابع لنظام الأندرويد، فيمكنك الحصول على التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي.

أما إن كان من نوع أجهزة الأي فون فيمكنك الحصول على التطبيق من متجر أبل.

الآن قم بتحميل التطبيق حسب نوع هاتفك، وقم بتثبيته وقدم على طلب للحصول على القرض.

طلب تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل

بعد أن ذكرنا شروط تمويل إمكان الراجحي، الآن سوف نتعرف معاً على كيف يمكن التقديم على طلب التمويل من الراجحي بالخطوات:

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل. ثم قم بالضغط على “التحقق من أهليتي”. سيتم تحويلك لصفحة أخرى، منها قم بالاطلاع على جميع المعلومات والشروط والأحكام التي تخص التمويل، كما يمكنك معرفة قيمة التمويل ومدة التقسيط والتكلفة الشهرية. بعد الانتهاء من ذلك، الآن يمكنك التوجه إلى أقرب فرع لشركة إمكان لطلب التمويل، أو يمكنك طلبه من خلال التواصل مع الشركة عن طريق الرقم الخاص بهم، أو عن طريق التطبيق الخاص بالشركة، والذي ذكرناه سابقاً.

يجب بالطبع أن كون محقق شروط قرض إمكان الراجحي قبل أن تقوم بعملية التحقق من الأهلية.