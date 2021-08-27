رسوم مكتب العمل بالسعودية برقم الإقامة طريقة الاستعلام عنه بالتفاصيل

رسوم مكتب العمل ، بالسعودية هو أحد أهم الخدمات الحكومية المقدمة من مكتب العمل السعودي وتحت الإشراف الكامل من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والتي تتيح للأفراد الوافدين إلي المملكة إمكانية معرفة الرسوم المطلوبة مقابل العديد من الخدمات الحكومية وكذلك التعرف علي هذه الخدمات وما هي الإجراءات المطلوبة لتنفيذها وكذلك التعريف بهذه الخدمات وخاصة أن الوافدين الجدد قد لا يعلمون ما هي حقوقهم أو واجباتهم وكل ذلك إلكترونياً من خلال رقم الإقامة، فلم تكن هذه الخدمة هي الوحيدة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد تم الإعلان عن إمكانية التسجيل في التأهيل الشامل وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل الاستعلام عن رسوم مكتب العمل خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

القيام بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

يتم الدخول إلي الحقل الخاص بالخدمات الإلكترونية.

يتم بعدها الضغط علي كلمة “خدمة الإصدار” والقيام بالضغط علي كلمة “دخول”.

سيتم ظهور صفحة جديدة يجب القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة فيها والتي منها رقم الإقامة المقيم الوافد إلي المملكة.

بعدها يجب إدخال رمز التحقق والضغط علي كلمة “بحث”.

ستظهر لك معظم الخدمات المتاحة ويتم بعدها اختيار الخدمة وسيظهر لك الرسوم المطلوب دفعها مقابل الخدمة.

سيتم ظهور أيضاً رقم السداد وجهة السداد مقابل هذه الخدمة.

يمكن أن تكون جهة السداد هي مكتب العمل.

كما انه متاح عدداً من البنوك السعودية التي تتعامل مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بمكتب العمل برقم الإقامة، وتهيب الحكومة بالمملكة العربية السعودية بكافة المقيمين الوافدين بالاطلاع علي كافة الخدمات وما هي الرسوم والإجراءات الخاصة بإتمامها وكذلك الرسوم الخاصة بسدادها، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتوفير كافة الخدمات وكذلك الاستعلام عنها إلكترونياً حيث يأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والخاصة برقمنة الخدمات الحكومية السعودية وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين السعودين أو المقيمين فيها وكذلك تقليل الضغط والزحام علي مقرات المكاتب الحكومية المختلفة.