امكانية وخطوات تحويل الزيارة العائلية الى اقامة داخل السعودية وكذلك الاوراق المطلوبة

لم يكن من الصعب ، أن يتم تحويل الزيارة العائلية الى اقامة فى السعودية ، والحكومة داخل المملكة العربية السعودية وفرت امكانية تحويل تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى إقامة ، ولكن تم هذا ووضع بالأخذ بالشروط والضوابط والإجراءات و التى يتم تحديدها ويجب اتباعها قبل ما يتم الانتهاء من تأشيرة الزيارة والمغادرة للملكة العربية السعودية ، والتي تم توضيحها من قبل مديرية الجوازات السعودية ، و هذه الخدمة تعد من الخدمات الكثيرة التى سوف يتم تقديمها من المملكة العربية السعودية للوافدين المقيمين فيها وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة السعودية .

الخطوات اللازمة لتحويل الزيارة العائلية الى اقامة فى السعودية

ولكي يتم الموافقة على تلك الأوراق المطلوبة وذلك لتحويل الزيارة العائلية الى اقامة في المملكة العربية السعودية يجب اتباع الخطوات الاتية :

اولا انه يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع المختص بوزارة الخارجية السعودية .

ثانيا انه ولابد من ادخال البريد الالكترونى الخاص بالمقيم وايضا كلمة المرور ورقم كود التحقق .

ثالثا يجب ولابد من تسجيل الدخول من خلال الصفحة الخاصة بالبيانات الشخصية .

رابعا يجب أن يتم النقر على الايقونة الخاصة بتعديل الطلبات .

خامسا لابد من كتابة البيانات المطلوبة فى الأماكن المختصىة لكل منها بصورة واضحة ومنها الاسم : الصورة : رقم الهوية : الحالة الاجتماعية .

اخيرا التوجه الي اضغط على تعديل كافة البيانات بعد التأكد من صحة بياناتها .

الأوراق التى يجب تتطلبها لتحويل الزيارة العائلية الى اقامة

اولا احضار صورة طبق الأصل من صفحة تاشيرة الزيارة .

ثانيا صورة طبق الأصل من المؤهل الجامعى الخاص ان وجد .

ايضا صورة طبق الأصل من السجل التجارى للشركة التي تم تقديم الطلب فيها .

إحضار طلب شخصى يتم توجيه إلى وزير الداخلية .

صورة طبق الأصل من الاقامة المختصة بالزوج الذى يقيم بالمملكة العربية السعودية .

وفى النهاية نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرض ومساعدة من يريدون تحويل تأشيراتهم وان نكون وضحنا لمعاليكم كيفية تحويل الزيارة العائلية الى اقامة وذلك عبر موقعنا موقع ثقفني نمتني ان تكون قد ساعدت في تبسيط كافة الامور علي المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .