ارسال طلب مساعدة مالية من الراجحي عبر مؤسسة سليمان الراجحي للعمل الخيري للاسر

ارسال طلب مساعدة مالية من الراجحي عبر مؤسسة سليمان الراجحي وهي عبارة عن مؤسسة خيرية قد تم إنشائها من خلال سليمان الراجحي، بعد أن تعرض في السابق للفقر وشعر جيداً بما يشعر به الفقراء، وعندما أصبح يملك المال الوفير أول ما فكر به، هو أن ينشأ مؤسسة ضخمة يفيد من خلالها الأسر الفقيرة والمحتاجين، كما أن قصة نجاحه مختلفة تماماً عن باقي قصص الكفاح نظراً لأنه كان لا يملك من المال ما يوفر احتياجاته اليومية وقضى أكثر من 80 عام بالكفاح والتحدي، ومن ثم تبرع بثروته التي تقدر بقيمة 7.4 مليار دولار للأعمال الخيرية على أن تقسم ثلثها للأعمال الخيرية والثلث الآخر للأبناء، ونحن اليوم سوف نساعدك بمعرفة خطوات طلب مساعدة مالية من الراجحي عبر مؤسسة سليمان الراجحي.

ارسال طلب مساعدة مالية من الراجحي عبر مؤسسة سليمان الراجحي

يتم تقديم مساعدة الشيخ سلمان بن عبد العزيز الراجحي، حيث أنه كان رجل عصامي للعمل بالكثير من المهن الصعبة مثل طباخ وأيضاً عامل في مقهى وحارس بالأسواق، وقد رزقه الله الخير والمال الوفير مما جعله من أنجح رجال الأعمال الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتطورات تجارته ورزقه الله رزق واسع، لذا تعهد بأن يقوم بإنشاء مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية منذ بداية عام 1403، وقد صدر تصريح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية حتى تتحول لعمل خيري منذ عام 1415، بعد أن تمكنت من تقديم ما يقارب 1200 مشروع خيري، كما تعمل المؤسسة الي مساعدة المحتاجين والفقراء في خصوصية تامة وتساعدهم في ظل الظروف والازمات.

تعتبر مؤسسة الراجحي من أكبر المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، بتقديم الدعم المستمر للاشخاص وتحسين الاوضاع الاجتماعية داخل المملكة، وخطط لتحسين الوضع الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، كما ان المؤسسة تدعم شهريا 140 اسره بمساعدات مالية، واذا كنت تريد المساعدة يمكنك تقديم طلب وارساله الى المؤسسة او قم بالاتصال على رقم 00966553632662

كيفية الحصول على الدعم النقدي من مؤسسة الراجحي