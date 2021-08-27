التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أوضحت عم كشف آلية احتساب الأجر لدعم ساند في الجائحة القائمة والتي يواجهها كافة أنحاء المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك تم الإعلان على أن التأمينات الاجتماعية أكدت عن سبب نقص دعم ساند التأمينات الاجتماعية، حيث أن سوف يتم توضيح شروط التسجيل في ساند من خلال موقع ثقفني، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن خطوات التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل للمستفيدين والمستفيدات، حيث أن سوف يتم الإعلان عن رابط التسجيل في نظام ساند يقدم العديد من اهتمامات كافة المواطنين خاصة بعد تأثر الكثير من الشركات بتداعيات جائحة كورونا المستجد.

شروط التسجيل في نظام ساند :

يجب على المستفيد أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عاماََ على الأكثر. يجب على المستفيد أن يكون حامل الجنسية السعودية. يجب على المستفيد أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص داخل المملكة.

خطوات التسجيل في نظام ساند للعاطلين عن العمل :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ثم بعد ذلك كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة به. يجب بعد ذلك النقر على تقديم طلب الاستحقاق. يجب بعد ذلك على المستفيد كتابة رقم الآيبان. رفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

رابط التسجيل في نظام ساند :

يجب على المستفيد الدخول الحساب الخاص به يجب بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. ثم اختيار قائمة الخدمات الرئيسية، ثم يجب النقر على التعطل عن العمل. ثم النقر على “طلب ساند”. يجب على المستفيد بعد ذلك إدخال الحساب البنكي الخاص بالمستفيد. ثم إضافة رقم التحقق المرسلة على الهاتف الجوال. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “تأكيد”.

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من نظام ساند للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك بعد أتباع كافة الخطوات اللازمة لكي يتم التحقق من التسجيل بنجاح في رابط نظام ساند، ولذلك قمنا بعرض كافة خطوات التي يرغب القارئ في معرفتها.