استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا عن طريق أبشر وشروط الاستخراج، نتحدث في مقال اليوم عن الحصول على شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر موقع “ثقفني”. كما نقوم بإدراج شروط الحصول على شهادة الوفاة ، حيث توفر منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين ، لذلك نقدم لكم الحصول على شهادة الوفاة إلكترونيًا عبر أبشر في السطور التالية.

استخراج شهادة وفاة إلكترونيًا

في هذه الفقرة ، نناقش الإصدار الإلكتروني لشهادة الوفاة عبر أبشر بالتفصيل أدناه. يتساءل المواطنون السعوديون عن خطوات الحصول على شهادة وفاة عبر منصة أبشر. تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية التي توفر للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات لاستخراج الوثائق الرسمية بشكل سريع ومباشر.

يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

يقوم المواطن بكتابة البيانات من حيث اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يدخل المستخدم القائمة الرئيسية ثم يتوجه إلى خدمة النماذج الإلكترونية.

ينقر المستخدم على استمارة تسجيل الوفاة ، ثم يبدأ في كتابة بيانات المتوفى.

يجب تسجيل اسم المتوفى وتاريخ ووقت الوفاة ومكان وسبب الوفاة ورقم الهوية الوطنية ورقم الأرشيف.

في هذه الخطوة يأتي حجز موعد من الأحوال المدنية ثم إرفاق المستندات وإكمال باقي الخطوات من خلال الأحوال المدنية.

من خلال هذه الخطوات يتم استخراج شهادة الوفاة عبر منصة أبشر.

شروط استخراج شهادة وفاة

في هذه الفقرة ، نراجع شروط الحصول على شهادة الوفاة في المملكة العربية السعودية بالتفصيل أدناه.

يجب على المستخدم تعبئة الاستمارة الإلكترونية رقم 87 والتي يجب أن تحتوي على صورة المتوفى وكافة البيانات.

إرفاق نسخة من الهوية الوطنية للمتوفى والرقم الوطني عليها.

مطلوب تقرير من المستشفى يوضح سبب الوفاة ، ويجب أن يكون التسجيل الأول عبر منصة أبشر.

يجب أن تكون حاضرًا في تاريخ حجز الحالة المدنية ، ويجب ألا تتأخر عن الموعد حتى يتم تسجيل حالة الوفاة.

في حالة التأخير في تسجيل حالة الوفاة لمدة شهر تقريبًا ، سيتم تغريم الأسرة بسبب التأخير.

و في نهاية هذا المقال قمنا بعرض كيفية استخراج شهادة وفاة إلكترونيا وفمنا بعرض الشروط اللزمة للاستخراج