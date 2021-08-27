نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوري خلال 30 دقيقة و بدون كفيل قرض بنك الراجحي ميسر جداً للقطاع الخاص والعام والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي دائما في طليعة ومقدمة البنوك لخدمة المواطنين المتعثرين حيث يقدم العديد من التمويلات المختلفة والميسرة خدمة لبعض الأسر والتي تحتاج للوقوف معهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، واليوم اكتب مقالي عن طلب قرض من بنك الراجحي بدون كفيل فوري خلال 30 دقيقة ميسر جداً للقطاع الخاص والعام والمتقاعدين حيث يعد من أهم القروض المقدمة خاصة للأشخاص الذين يحتاجون المال بصورة سهلة وسريعة لحل الضيقات المالية لديهم، لذلك وفرت البنوك الحلول التمويلية في أشكالها المتعددة وبالطبع كل بنك أو شركة يحدد الشروط والمعايير الخاصة به بالإضافة إلى المستندات والوثائق تختلف من جهة لأخرى، أما عن الراجحي فهو مصرف معتمد من البنك المركزي السعودي لذلك يضم حلول التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتبع عدة أنظمة ممنهجة لتطوير كافة الخدمات سواء للأفراد وقطاع الأعمال أيضاً بجانب توفير البطاقات الائتمانية العديدة وكل واحدة لها مميزات مختلفة، أما عن القرض الشخصي فهو يتم خلال 30 دقيقة من تقديم نموذج طلب بنك الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من الراجحي:-

من الجدير بالذكر حيث أن جميع المنتجات والبرامج لدى المصرف حاصلة على مصادقة من هيئة الرقابة الشرعية وبها العديد من المميزات:-

يقدم القرض بدون ضامن لتسهيل الإجراءات، فترات السداد طويلة تصل حتى 60 شهراً بأقساط شهرية تناسب الدخل حيث يتم احتسابها بعد معرفة قيمة الالتزامات الشخصية لديك لمنع التعثر في السداد.

متاح التمويل الإضافي بعد سداد 20 % من قيمة التمويل الحالي.

قرض ميسر لجميع الفئات والقطاعات يضم الحكومي والخاص والعسكري.

يعطي التمويل بدون تعقيد بأبسط مستندات وأقل راتب شهري.

طريقة وكيفية طلب قرض من بنك الراجحي بدون كفيل:-

حيث يجب تعبئة نموذج طلب تمويل شخصي “وطني” الذي يشمل المواطنين والوافدين على حد سواء بنفس الخصائص لا فرق بينهما، بشروط تتضمن بعض المعايير التالية:-

أن يكون المتقدم او المتقدمة على رأس عمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف. لا يزيد العمر عن 60 سنة والمتقاعدين حتى 70 عام وقت سداد آخر قسط. لا يقل الدخل الشهري عن ألفي ريال للسعوديين والمتقاعدين 1.99 ريال أما الوافدين الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

المستندات المطلوبة لطلب قرض من بنك الراجحي:-

تقدم عدة وثائق هامة لتقديم الطلب وهي:-

صورة من بطاقة الهوية الوطنية

الإقامة للمقيمين سارية المفعول

تعريف بإجمالي الدخل الشهري والبدلات إن وجدت يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل

خطاب معتمد من جهة العمل بالموافقة على تحويل وتثبيت الراتب إلى بنك الراجحي

وللمساعدة وخدمة العملاء حيث أن بنك الراجحي يمتلك فريق خدمة عملاء خبير في المساعدة عند طلب قرض بأمان وذلك بالاتصال على رقم 966114603333 للعملاء الحاليين أو عبر 8001241222 للعملاء الجدد.