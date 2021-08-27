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عمر شويل - جدة رابط التسجيل بحساب المواطن للدعم والاستعلام عن الأهلية للمواطنين في المملكة، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلي دعم برنامج حساب المواطن، فإن برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم المقدم للمواطنين في المملكة، فإن جميع الجهات المسؤولة تهتم بتقديم الدعم للمواطنين، لذلك تقدم وزارة الموارد البشرية هذا البرنامج بهدف دعم الأسر الأشد أحتياجا من المواطنين، لهذا يعد من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لكثرة المستفيدين، فلهذا سوف نقدم للمواطنين من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل للمواطنين بالبرنامج، وكيفية الاستعلام عن أهليتهم قبل موعد صرف أي دفعة من البرنامج جديدة بالمملكة.

موعد صرف دفعة الدعم بالبرنامج

يقوم برنامج حساب المواطن من التحقق من أهلية المواطنين المستفيدين منه كل شهر، حيث أن صرف وإيداع كل دفعة في حساب المواطنين تتم كل شهر ميلادي، وذلك لأن صرف الدفعات يكون وفقا لجدول زمني مقرر من قبل المسؤولين لصرف أي دفعة، فإن وفقا لهذا الجدول فإن الصرف والإيداع يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك اليوم من الممكن تقديمه أو تأخير حسب تزامنه من أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل بحساب المواطن

لأهمية البرنامج وكثرة المستفيدين أتاح المسؤولين عملية التسجيل إلكترونيا، وذلك للحفاظ علي المواطنين والصحة العامة بالمملكة، فإن التسجيل متاح حاليا للجميع سواء شباب أو إناث أو مستقل أو رب أسرة، فخطوات التقديم للتسجيل تكون كالتالي:

يقوم كل مواطن بالتقدم إلكترونيا عبر رابط التسجيل بحساب المواطن.

يقوم بإنشاء حساب إلكتروني من خلال إدخال البيانات الخاصة به إذا كان مستقل، أما رب الأسرة يسجل بياناته وبيانات التابعين له.

ثم يقوم برفع أي مستند مطلوب مع طلب التقديم.

ويرسل البرنامج إشعار للمواطن عند إتمام التسجيل.

الاستعلام عن الأهلية للمواطنين في المملكة

يعد الاستعلام عن الأهلية من أهم شروط صرف أي دفعة في برنامج الدعم، لذلك يقوم كل مواطن قبل بدء الإيداع بالدخول للاستعلام عن نتائج الأهلية، فبدون أثبات الأهلية لا يمكنه الاستفادة من قيمة مبالغ الدعم في سد احتياجاته الضرورية.