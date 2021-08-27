شروط الدعم السكني للعسكريين وموعد صرف مستحقات الدعم السكني 1443

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عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للعسكريين وموعد صرف مستحقات الدعم السكني لعام 1443 من أهم الأمور التي تشغل بال قطاع عريض من المستفيدين من المبادرات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية، وهذه المرة قد اختصت فئة العسكرين ليكون لهم نصيب من التملك السكني من خلال الاشتراك في برنامج سكني للعسكرين حال استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط الدعم السكني للعسكريين 1443، كما سنتناول طريقة التسجيل وموعد نزول راتب الدعم في حساب المتقدمين.

ماهو برنامج سكني

شروط استحقاق الدعم السكني للعسكريين تأتي في صورة أحكام ملزمة للاستفادة من مبادرة سكني المخصصة لفئة العسكريين دخال المملكة العربية السعودية، ويأتي برنامج سكني ضمن افضل الخدمات الإلكترونية التي تتصدر مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية ليستفيد أكبر عدد من المواطنين بمزايا برنامج سكني.

يهدف برنامج سكني إلى رفع نسب التملك بين فئة العسكرين استكمالًا للمبادرة التي طرحت للمدنين وعدد من فئات الشعب السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.

كما خصص برنامج الدعم السكني للعسكريين عدد من المزايا للتملك السكني من خلال الحصول على قرض حسن تصل قيمته 20% من القيمة المحددة للسكن، مع اشتراط ألا تتجاوز هذه النسبة مبلغ 140 ألف ريال سعودي.

لكل من ينطبق عليه شروط مبادرة سكني من العسكرين يمكنه الحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال سعودي ليتمكن من الحصول على شقة سكنية خاصة به كاملة التشطيب أو لا زالت تحت الإنشاء.

شروط الدعم السكني للعسكريين

طرحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني سكني مجموعة من الشروط التي تحكم عملية التسجيل ضمن القروض السكنية للعسكريين في الخدمة سكني بحيث يستفيد من مزايا المبادرة فئة العسكريين، وجاءت الشروط على النحو التالي:

أولا يجب ألا يكون العسكري قد استفاد من مبادرة سكنية سابقة بالحصول على من قرض سكني سابق.

ثانياً يجب أن ينطبق على العسكري شروط مستحقي الدعم السكني.

ثالثاً يجب أن يكون المتقدم على قوة الخدمة العسكرية.

رابعاً أن لا تتجاوز قيمة القرض 20 % من قيمة المسكن ولا تتعدى 140 ألف ريال سعودي.

وأخيراً يشترط أن يكون المتقدم مقيدًا بالخدمة العسكرية ولا تقل مدته المتبقية في الخدمة للخروج على سن المعاش عن العامين.

كم مبلغ دعم برنامج سكني

تبلغ قيمة مبلغ دعم برنامج سكني للعسكريين 500 ألف ريال سعودي بشرط استيفاء الشروط والأحكام التي طرحتها وزارة الإسكان السعودية عبر بوابة سكني الإلكترونية، ليتمكن العسكريين من هم لا زالوا في الخدمة من شراء وحدة سكنية والاستفادة من القروض السكنية للعسكريين في الخدمة سكني بشراء أي من المنتجات التالية:

في البداية يمكنهم شراء وحدة سكنية جاهزة للسكن من السوق العقاري السعودي.

بعد ذلك يمكنهم شراء وحدة سكنية جاهزة للسكن من خلال وزارة الإسكان أو من شركات القطاع الخاص.

كما يمكنهم شراء الوحدة السكنية التي لا زالت تحت الإنشاء من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان أو التابعة لشركات القطاع الخاص.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

تسعى مبادرة الدعم سكني للعسكريين إلى منح كل من يعمل بالخدمة العسكرية من مستحقي الدعم فرصة لتملك وحدة سكنية مجهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عن طريق قرض سكني تصل قيمته إلى نصف مليون ريال سعودي.

والتي تعد من أهم المبادرات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بالمملكة، ويمكن للمواطنين التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أولا يقوم المتقدم بتسجيل دخوله على رابط بوابة سكني.

بعد ذلك يقوم بالموافقة على الأحكام والشروط بعد قراءتها جيدًا والتأكد من توافقها واستيفائها في الشخص المتقدم.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة “ خدمات سكني “.

“. وبذلك سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة على سبيل المثال: (رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – رمز التفعيل – كلمة المرور).

بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة يقوم المتقدم بالنقر على خيار “ التقديم لطلب الدعم السكني “.

“. ثم يقوم بالإجابة على كافة الأسئلة الظاهرة أمامه كاملة.

وأخيراً الضغط على زر “إرسال” لإرسال طلب الحصول على الدعم السكني.

حال استيفاء كافة الشروط وإتمام تسجيل البيانات كاملة ستظهر أمام المتقدم رسالة توضيحية بقبول طلبه للحصول على دعم سكني.

موعد صرف الدعم السكني للعسكريين

يتساءل الكثيرين من راغبي التقدم بطلب للحصول على الدعم السكني للعسكرين عن موعد صرف الدعم السكني للعسكريين، حيث يتم صرف الراتب في اليوم الـ24 من كل شهر ميلادي.

كما حددت البوابة الإلكترونية سكني مواعيد الصرف وفقًا لجداول شهرية منظمة يحدد المستفيد من خلالها موعد الصرف.

وذلك على النحو التالي: