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عمر شويل - جدة موعد صرف الحقيبة المدرسية ورابط الاستعلام عنها الكترونيًّا 1443هـ ، تبذل الحكومة السعودية دائمًا قصارى في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية خلال فترة عدة، ومن هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين السعوديين في القطاع التعليمي، هو إتاحة الحقيبة المدرسية التي تُعين المواطنين ذي الدخل المحدود والمتوسط والأسر الفقيرة و خاصة الأشد احتياجًا خلال العام الدراسي الحالي، لمساعدتهم في تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بأبنائهم خلال العام الدراسي الجديد.

موعد صرف الحقيبة المدرسية من الضمان 1443هـ

انتشرت في الآونة الأخيرة جانب المواطنين السعوديين كثرة التساؤلات حول موعد صرف الحقيبة المدرسية، لقرب العام الدراسي الحالي لاعانتهم في تلبية احتياجات أبنائهم اللازمة من شراء الأدوات المدرسية، مع إعلانهم عن دعم الحقيبة المدرسية لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

استمرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية كل عام على تقديم الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين وذلك قبل انطلاق العام الدراسي بأيام قليلة أو عقب انطلاقه بعدة أيام، حتى يتمكن أولياء الأمور من شراء مستلزمات الدراسة وكل ما يحتاجه الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي.

قيمة الدعم المُقدم من الضمان الاجتماعي 1443هـ

يتمكن الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية من شراء كل ما يحتاجونه من مستلزمات الدراسة، عن طريق قيمة الدعم المادي المُقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، بحوالي ألف ريال سعودي خاص لكل طالب وطالبة داخل المملكة العربية السعودية، ولكن يتم ذلك كله وفقًا لمعايير وشروط معينة لابد من توافرها.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1443هـ

حتي يستطيع المواطن السعودي الحصول على الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، لابد من توافر عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ومن هذه الشروط والضوابط مايلي ذكره:

أن يكون المُتقدم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأن يكون من المستفيدين في الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا، ولا يقل عن 6 سنوات ( من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ).

رابط الاستعلام عن الحقيبة المدرسية 1443هـ

يمكن للمواطن الاستعلام عن مدى أحقيته بالحقيبة المدرسية عن طريق عدة خطوات بسيطة وهى كالتالي: