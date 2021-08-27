كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر بالخطوات ؛ هل يمكن لأي مواطن سعودي إتمام عملية التسجيل الإلكتروني على تطبيق توكلنا بدون اللجوء إلى منصة أبشر هكذا يتردد هذا السؤال كثيرا بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك المواطن الذي لا يملك حساب خاص به على منصة أبشر الإلكترونية ويريد العديد من المواطنين إنشاء حساب على توكلنا لكل يحصل على الخِدْمَات الإلكترونية التي يقوم هذا التطبيق بتقديمها وأيضاً الحصول على تصريح خروج وذلك أثناء حظر التجوال التي قامت المملكة بفرضه الحكومة السُّعُودية ومن خلال السطور التالية سنقدم لكم جميع المعلومات والخطوات المهمة التي تخص عملية الدخول والتسجيل في توكلنا بدون أبشر.

كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر

يعتبر التسجيل في برنامج توكلنا من أسهل وأسرع الطرق التي يمكن أن يقوم المواطن بإجرائها من خلال الدخول على التطبيق tawakkalna من خلال الجوال سواء كان متاح به نظام الاندرويد أو نظام IOS وذلك من خلال إتباع المواطن لبعض الخطوات الهامة، ومن المعروف أن تطبيق توكلنا الإلكتروني من أهم واشهر التطبيقات التي تم إنشاؤها في الفترة الماضية وبعد الأزمة التي كانت تمر بها المملكة العربية السعودية وكافة بلدان العالم أيضاً من انتشار الوباء العالمي؛ ويقوم أيضاً الطلبة والطالبات في المملكة بالدخول علي منصة مدرستي من توكلنا لذلك فهي هامة في القطاع التعليمي.

وقد أطلق هذا التطبيق من خلال الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وقد قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية باعتماد هذا التطبيق ويقوم هذا التطبيق بتقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة والمهمة للمواطنين ويهدف هذا التطبيق إلى المساهمة في التباعد الاجتماعي الذي قد فرضته المملكة للحد من انتشار هذا الوباء ومن الممكن لأي مواطن القيام بتفعيل رقم الجوال الخاص به من خلال منصة أبشر الإلكترونية لكي يكون بإمكانهم التسجيل وتفعيل الحساب الخاص بهم على تطبيق توكلنا من خلال الموقع الرسمي الخاص به؛ وفيما يلي سوف نقوم بتقديم عدد من الخطوات التي يجب إتباعها ليتمكن المواطن من تفعيل رقم الجوال الخاص به؛ ومن هذه الخطوات التي يجب إتباعها ما يلي: