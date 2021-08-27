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عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على تمويل مناسب لك من عبد اللطيف جميل للتمويل. حيث يمكنك استغلال العروض المقدمة منه، فمثلا يمكنك تقسيط سيارة استاندرد راش تويوتا بدفعات شهرية تصل لـ 1140 ريال سعودي.

فرصة جيدة بدون كفيل تقسيط سيارة تويوتا راش استنارد أقل من 1500 ريال سعودي

من الأمور المهمة جدًا التي لها علاقة بالتقسيط أنك ستحصل على مجموعة من المميزات وهي كالتالي: بدون دفعة أولى، وبدون مصاريف إدارية، وسيتم دفع القسط الأول عنك بإذن الله تعالى.

سيارات أخرى بدفعات تقسيطية ميسرة من ماركة تويوتا

يمكنك التقسيط للأنواع التالية:

راش استنادرد الدفعات الشهرية 1,140 ريال سعودي. يارس سيدان واي الدفعات الشهرية 962 ريال سعودي. يارس سيدان واي شركات ( AI) بدفعات شهرية 952 ريال سعودي. سيارة واي شركات 1.5 يارس سيدان بدفعات شهرية 952 ريال سعودية.

مميزات تقسيط سيارة تويوتا راش استنارد أقل من 1500 ريال سعودي

المحرّك 2NR-VE يتضمّن نظام VVT-i “توقيت الصمامات المتغيّر-الذكي” الثنائي، الذي يعطي دائمًا أفضل توقيت دخل وعادم للصمامات استجابة لظروف القيادة لتحقيق أداء ممتاز في الظروف المختلفة، إضافة إلى المكوّنات خفيفة الوزن منخفضة الاحتكاك التي تُسهِم في تحقيق معدل احتراق مرتفع وكفاءة استهلاك وقود مميّزة. ونظرًا لكون سيارة Rush مصمّمة للقيادة على الطرق الوعرة فإن زاويتي اقترابها ومغادرتها الكبيرتين تمكّنانها من السير على أنواع مختلفة من الأراضي. كذلك الحد الأدنى لنصف قطر الدوران الذي يبلغ 5.2 مترًا يجعل القيادة سهلة ويوفّر راحة البال في مواضع الإيقاف المطوّل والأزِقّة الضيّقة.

مميزات أخرى لسيارات تويوتا راش استنارد

العدادات المشتركة فهي تتضمن لوحة العدادات كلاً من عداد السرعة وعداد دورات المحرّك المميّزين بقرصيهما الأنيقين المطليين بالكروم. التدريجات ثلاثية الأبعاد تعزّز قابلية الرؤية لتوفير معلومات القيادة الضرورية بنظرة سريعة. شاشة عرض المعلومات المتعددة في منتصف العدادات تعرض كفاءة استهلاك الوقود بصيغة تُفهَم بالبديهة، جنبًا إلى جنب مع مؤشر اقتصاد على شكل شريط.

كذلك يمكن بدء تشغيل السيارة بالضغط على دواسة الفرامل ودفع مفتاح تشغيل المحرّك. ويمكن إيقاف المحرّك بدفع المفتاح مرة أخرى. أداء التدفئة والتبريد الممتاز الذي يوفّره تكييف الهواء التلقائي يحافظ على درجة حرارة مريحة داخل المقصورة، من أجل راحة قيادة ممتعة سواء كان الجو في الخارج حارًا أو باردًا. نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف يحقق المزيد من الراحة في المقاعد الخلفية، لكي تكون الرحلة مريحة لجميع المتواجدين في السيارة.