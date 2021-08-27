نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التحصيلي | الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج التحصيلي في المملكة العربية السعودية وذلك عبر برنامج قياس، وهذه النتائج خاصة بتحديد قدرات الطلبة في المرحلة الثانوية لذا فإن هذه النتائج في غاية الأهمية لطلبة المملكة العربية السعودية.

نتائج قياس التحصيلي

يعتبر اختبارات التحصيلي لبرنامج قياس الخاص بقياس القدرات للطلاب من أجل إمكانية دخول الكليات، لذا قدمت المركز القومي للقياس والتقويم بتوفير نتائج القدرات العامة.ويختلف تقييم هذا البرنامج عن بقية الاختبارات التقليدية التي تؤهل الطلبة في دخول الجامعات، حيث يعتمد الأمر على مجموع الثانوية العامة للطالب بالإضافة إلى معدله في نتائج قياس.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي

ويمكن لجميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع المركز الوطني للقياس و تقويم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى موقع نتائج الاختبار التحصيلي.

سجل الدخول بحساب الطالب.

بعد ذلك يتم ظهور صفحة حساب الطالب، فقم باختيار الاختبار الذي تريد الاستعلام عنه.

ثم اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

في النهاية اضغط على “بحث”.

بعد ذلك يتم ظهور جميع تفاصيل النتيجة، سواء الكمي ا, النظري، وكذلك المجموع الكلي للاختبار.

كيفية طباعة نتائج القياس

ويلزم بعد الاستعلام عن نتائج التحصيـلي أن يقوم الطلب بطباعة النتيجة وإرفاقها مع بقية الأوراق، ولطباعة الورق قم بالتالي:

ابحث عن كلمة طباعة أعلى الصفحة.

انقر فوق “طباعة”.

ثم انتظر لحين خروج ورقة النتائج.

معرفة رقم المشترك في القياس

ويمكن للطالب معرفة رقم القياس الخاص به في حالة نسيانه ليتمكن من الاستعلام عن نتائج التحصيـلي بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتائج التحصيلي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

كتابة رقم السجل المدني.

اضغط على “متابعة”.

قم بتحديد الطريقة التي تحصل منها على رقم المشترك.

ثم قم بملأ البيانات المطلوبة.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي أ, نتائج قياس سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني لطلاب المملكة العربية السعودية وذلك عبر رابط الاستعلام الرسمي من قياس الخاص بمعرفة نتائج التحصيلي للطلاب، وبعد معرفة معدل التحصيلي يقوم الطالب بإعداد الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الكليات والذي يتم على حسب مجموعه في الثانوية العامة بالإضافة إلى نتائج التحصيلي له.