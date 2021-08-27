خطوات التسجيل في برنامج تمهير عبر بوابة طاقات الإلكترونية للعمل

خطوات التسجيل في برنامج تمهير المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث أن برنامج تمهير من أهم البرامج المقدمة للشباب من الخرجين، كما أن هذا البرنامج مدعوم من هدف وهو يتيح التدريب للخرجين علي وظائف سوق العمل، فإن برنامج تمهير يتميز بالعديد من المزايا التي تخدم المواطنين، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يقدم كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج، فإنه يعتبر برنامج مهم للخرجين لابد من أن يسجلوا بالبرنامج، حيث أوضح هدف شروط وخطوات التقديم للتسجيل في برنامج تمهير الإلكتروني، فإن ذلك البرنامج يقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل في المملكة وهي بوابة طاقات، والتي يجب أن يقوم المواطنين بإنشاء حساب إلكتروني علي بوابة طاقات.

مزايا برنامج تمهير للخرجين في المملكة

فإن هدف أعلنت عن تقديم برنامج تمهير التي يهدف لتدريب الشباب وهم علي رأس عملهم، حيث أن هدف البرنامج الرئيسي هو القيام بتطوير مهارات المواطنين الخرجيين، فإن الخرجين جميعهم يستفيدوا من البرنامج سواء سبق لهم العمل بأي مؤسسة أو من المتخرجين حديثا، فإن البرنامج يهدف إلي تأهيل المواطنين وإكسابهم خبرة للدخول إلي سوق العمل، فذكرت هدف بعضا من مزايا برنامج تمهير وهي كالتالي:

يقدم البرنامج مكافأة مالية تقدر بقيمة ثلاث ألاف ريال سعودي من صندوق التنمية.

يمنح المتخرجون من الشباب تأمين من أي مخاطر.

يعطي شهادة خبرة للشباب معتمدة بعد أنتهاء التدريب.

يزيد من فرصة الحصول علي عمل.

الفترة المتاحة للتدريب تكون من 6 إلي 12 شهر.

خطوات التسجيل في برنامج تمهير

فإن كل مواطن لديه رغبة في الاستفادة من البرنامج عليه التأكد من توفير الشروط المطلوبة بالمتقدم، حيث من أهم الشروط الواجب توافرها للتمكن من التسجيل في البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي، ويجب أن يكون حاصل علي مؤهل دراسي، كما لابد أن يكون لا يعمل في أي قطاع من القطاعات، ويتطلب ألا يكون مشترك في أي نظام تأميني بالمملكة، فخطوات التسجيل تكون كالأتي: