استعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية وزارة العمل

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عمر شويل - جدة تتم عملية استعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل معرفة نسبة تعيين السعوديين في كل منشأة لمعرفة إتاحة المنشأة لتعيين المقيمين فيها، ويعد برنامج نطاق المنشأة هامًا جدًا لمساعدة أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية على معرفة نسبة التعيين الصحيحة حتى لا يخالف القانون.

ما هو برنامج نطاق منشأة العمل

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج نطاق العمل من أجل تحفيز وضمان تعيين المؤسسات للمواطنين السعوديين.

حيث واجهت السوق السعودية ارتفاع نسبة البطالة في المواطنين السعوديين بسبب ارتفاع نسبة المهاجرين إلى المملكة.

لذلك تم إنشاء برنامج نظام منشأة من أجل تحديد نسبة توطين السعوديين في المؤسسة، حيث قامت وزارة العمل بتحديد نسبة لكل مجال عمل يجب توفرها (نسبة تعيين السعوديين) حتى يمكنها في البدء في تعيين المقيمين.

لذلك يرغب المقيمين في معرفة طريقة الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية يريد العمل بها.

تصنيف نطاق المنشأة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف المؤسسات الحكومية التي يعمل بها المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تصنيفات لونية طبقًا لنسبة التوطين التي تقوم بها كل مؤسسة وجاءت تصنيف المنشأة على النحو التالي:

النطاق البلاتيني: تحصل عليها الجهات المتميز في التوطين.

تحصل عليها الجهات المتميز في التوطين. نطاق الأصفر: منشآت لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة بالنسبة للهيئات في نفس مجال عملها.

منشآت لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة بالنسبة للهيئات في نفس مجال عملها. النطاق الأحمر: هي المنشأة الأسوأ في نسبة التوطين.

النطاق الأخضر:

هو النوع الرابع والأخير ولكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

نطاق اخضر مرتفع: يعبر عن المنشآت تجاوزت الثلث الأكبر من النسبة. النطاق الأخضر المتوسط: يعبر عن المنشآت تجاوزت الثلث المتوسط. نطاق اخضر منخفض: يعبر عن المنشآت حققت الثلث المنخفض.

استعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية

تتم عملية الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالي:

في البداية يجب الدخول إلي موقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بعد ذلك قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية، ومن ثم الضغط على خيار “تقييم المنشأة في نطاقات”. قم بالضغط على “بدء الخدمة”، ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، وبعد ذلك قم باختيار “تسجيل الدخول”. ثم ادخل اسم المنشأة المراد الاستعلام عنها، ثم قم بالضغط على أيقونة “تقييم المنشأة” من أجل الحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة فورًا. في النهاية سوف يظهر جميع النطاقات ومن أهمها نوع الفئة أو النطاق الذي تندرج تحته سواء النطاق الأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو البلاتيني.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقالة على طريقة الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية من وزارة العمل.