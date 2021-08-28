من أبرز العروض في المملكة عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443 . تقدم الشركة مجموعة كبيرة من التمويلات سواء تمويل السيارة أو التمويلات الأخرى للمقيمين والمواطنين. ومن أبرز المنتجات التي يسعى الكثيرين للبحث عن تمويل عنها هي تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة بشروط تمويلية سهلة وسريعة.

عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443

تتيح شركة اليسر تمويل السيارة على أقساط ميسرة بعدد من المزايا التمويل يصل لمبلغ 300 ألف ريال بدون الحاجة لكفيل وهامش ربح تنافسي. وبدون شرط موافقة الجهات المعتمدة، فترات سداد مرنة تصل حتى 60 شهرًا، ودفعة أخيرة حتى 30%، وإمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهرًا وإمكانية تمويل السيارات المستعملة مع وجود شراكة مع كثير من المعارض والوكلات.

شروط تمويل السيارة شركة اليسر

يكون عمر المتقدم من 21 وحتى 60 عامًا.

عمر التقاعد للعسكرين حسب السن التقاعدي لكل رتبة.

ألا يقل الراتب عن 4000 ريال.

ألا تقل مدة الخدمة بالعمل عن 3 شهور.

الموافقة على تطبيق الشروط والأحكام.

الوثائق والمستندات المطلوبة لتمويل السيارة

هوية وطنية سارية الصلاحية.

للمقيمين إقامة سارية الصلاحية.

رخصة سارية المفعول.

تعريف بالراتب بالنسبة إلى المنشآت الخاصة لابد أن يكون مصدق في الغرفة التجارية.

كشف حساب مصرفي لأخر 3 شهور.

العنوان الوطني.

عرض سعر المنتج.

أمثلة حسابية للتمويل: في حالة شراء سيارة جديدة ومبلغ التمويل 150 ألف ريال والاستحقاق السنوي 5 سنوات، يكون مبلغ القسط 2875 ريال والقيمة المتبقية 42.403 ومعدل النسبة السنوية هو 13.40%، في حالة شراء سيارة مستعملة بقيمة ومدة الاستحقاق أربع سنوات فمعدل النسبة السنوية هو 18.12% والقسط 1367 ريال والمتبقي 4735. وتختلف النسبة السنوية حسب المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل شخص.

كيفية التقديم على تمويل اليسر للسيارة