نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك برقم الهوية ورقم السجل المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك برقم الهوية على موقع البحث “جوجل” بشكل متكرر، وتُعتبرالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أحد أبرز وأهم المؤسسات التي تقوم بدور هام وخدمي على أراضي المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة التأمينية تقدم عدد مختلف من الأنظمة التي تناسب فئات مختلفة داخل المجتمع السعودي وأبرزها نظام ساند، وبالإضافة إلى ذلك تقدم التأمينات الإجتماعية الكثير من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني يُسهل عليهم ويوفر عليهم الوقت والجهد حيث وفرت المؤسسة طريق إلكترونية بسيطة للإستعلام عن المستحقات التأمينية حتى توفر على المواطنين الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المؤسسات المعنية، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم كيفية تسجيل الدخول إلى التأمينات الإجتماعية وطريقة الإستعلام عن مدد الإشتراك برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق طريقة الإستعلام عن التأمينات بالسجل المدني، فإلى نص المقال.

التأمينات الإجتماعية استعلام عن مدة الإشتراك

يُمكنك كمواطن سعودي استخدام موقع مؤسسة التأمينات في معرفة مدد الإشتراك بإستخدام رقم الهوية الوطنية، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الإجتماعية .

. ثانياً قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على أيقونة خدمات التأمينات الإجتماعية أون لاين.

ثالثاً قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك إذا كنت مواطن سعودي أورقم الإقامة إذا كنت مقيم.

رابعاً الآن قم بتسجيل دخولك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

خامساً قم بالضغط الآن على مدد الإشتراك في التأمينات الإجتماعية.

وأخيراً ستظهر لك الآن مدد الإشتراك في جميع الوظائف التي عملت بها بالإضافة إلى مستحقاتك المالية عن كل فترة اشترك.

تسجيل الدخول التأمينات الإجتماعية

يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية من رجال الأعمال والموظفين وغيرهم عن كيفية تسجيل الدخول إلى التأمينات الإجتماعية وعمل حساب الدخول للإستفادة من جميع خدماتها، وإليكم خطوات الدخول كالتالي:

الخطوة الأولى قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الإجتماعية.

وثانياً ستظهر لك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تسجيل في أعلى الصفحة.

وثالثاً قم الآن بتحديد نوع المستفيد.

ورابعاً قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها ثم قم بتأكيد طلب التسجيل.

وهكذا يكون قد تم عمل حساب شخصي يُمكنك من دخول الموقع والإستفادة من الخدمات عليه.

طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية

نوضح لكم الخطوات اللازمة لطباعة شهادة التأمينات الإجتماعية بإستخدام رقم الهوية فقط عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على الإنترنت.

وثانياً قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم قم بإختيار التأمينات أون لاين.

وثالثاً قم الآن بتسجيل دخولك فقط اكتب رقم المستخدم، ورقم هويته ورقم إقامته بالإضافة إلى كلمة المرور.

ورابعاً ستظهر الآن جميع المعلومات عن اشتراك التأمينات الاجتماعية فقط اختر اصدار الشهادات.

وخامساً بعد التوجه إلى الصفحة الخاصة بإصدار الشهادات سيُطلب منك بعض البيانات مثل رقم المشترك، ورقم الهاتف، ونوع الشهادة، وبريدك الإلكتروني.

وسادساً بعد تحديد نوع الشهادة اضغط على إصدار لتظهر لك الشهادة الخاصة بك بها كافة التفاصيل والمعلومات.

وأخيراً اضغط على خيار طباعة.

وكنا قد وضحنا كل التفاصيل الخاصة بكيفية طباعة شهادة التأمينات في مقال سابق للإطلاع عليه فقط اضغط على الرابط المظلل.

التأمينات الإجتماعية استعلام عن الراتب

نوضح لكل المواطنين السعوديين كيفية الإستعلام عن خدمة الإستعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية عبر الخطوات التلية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية على شبكة الإنترنت.

ثانياً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثالثاً اضغط على خدمة “عرض مدة الإشتراك”.

رابعاً يجب عليك الآن كتابة الرقم التأميني الخاص بالوظيفة.

خامساً انقر على “معلومات الأجر”.

وأخيراً ستظهر لك كافة المعلومات والبيانات عن الراتب.

نرجو في نهاية مقالنا أن نكون قد بينا كل المعلومات الخاصة ببرنامج إعانة التأهيل الشامل، فهذا البرنامج أحد أبرز وأهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي تساعد الآلاف من المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة على المعيشة الكريمة َتحمل الظروف الإقتصادية الصعبة، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسوف نرد عليك في أقرب وقت.