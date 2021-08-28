منحة الأراضي المجانية طريقة الاستعلام وكيفية التقديم 1443

منحة الأراضي المجانية طريقة الاستعلام وكيفية التقديم، أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن توفير مجموعة من الأراضي المجانية لمواطنيها السعوديين المقيمين على أراضي السعودية وأتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعودية تابعوا معنا لمعرفة خطوات الاستعلام والشروط المطلوبة.

طريقة التقديم على منحة الأراضي المجانية

منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان هي عبارة عن منحة مجانية من أجل تعزيز المخططات السكنية ويتم التقديم على منحة الأراضي المجانية بعد التأكد من توافر شروط منحة الأراضي المجانية واتباع خطوات التقديم التالية:

فتح منصة سكني الإلكتروني لتسجيل الدخول بها من خلال حساب المستخدم بالاسم وكلمة المرور. وبعد ذلك قم بكتابة رقم هويتك الشخصية وتاريخ ميلادك ومراجعة صحة البيانات السابقة واستكمال تسجيل باقي البيانات المطلوبة في حقولها المخصصة. واتجه بعد ذلك للضغط على زر التقديم لقراءة الأحكام والشروط والموافقة عليها. ويجب أن يتم الإجابة على سؤال نوع السكن الحالي وتحديده والانتظار لدقائق حتى يتأكد الموقع من صحة المعلومات المسجلة.

ومن ثم الضغط على استكمال والبدء في الإجابة على الأسئلة المكتوبة بنعم أو لا. وفي النهاية تظهر لك رسالة توضح قبولك من عدمه في المنحة فإذا قبلت تظهر رسالة التهنئة وإذا لم تقبل تظهر رسالة عدم استحقاقك للمنحة.

كيفية حجز موعد في منصة سكني إلكترونيًا

لحجز موعد في بوابة سكني الإلكترونية للاستفسار عن أي شيء تابع لوزارة الإسكان في السعودية: