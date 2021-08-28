سلم رواتب الدفاع المدني 1443 تفاصيل الرواتب الخاصة بجميع الدرجات والبدلات الجديدة

سلم رواتب الدفاع المدني يتسآل الكثير من الموظفين والمواطنين اليوم سلم رواتب الدفاع المدني، والخاصة بالعام الهجري الحالي 1443هـ، واليوم سوف نتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، ونضع بين أيديكم شرح مفصل له، ولجميع الاخبار والمعلومات التي تم نشرها في هذا الشأن، وكذلك نتعرف على جميع البدلات التي يمكن للموظف في هذه الهيئة الكبيرة والتي تعد من اعرض الهيئات التابعة لوزارة الداخلية السعودية اليوم أن يصرفها، تابعوا معنا الأسطر القليلة القادمة.

سلم رواتب الدفاع المدني

في ظل اعلان هيئة الدفاع المدني داخل المملكة العربية السعودية عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة والخاصة بوظيفة جندي داخل القطاع، أصبحت عمليات البحث لا تنتهي عن معرفة وتفاصيل سلم رواتب الدفاع المدني، والذي يريد المتقدمين معرفته حتى يتمكنوا من معرفة الراتب الذي سوف يحصل عليه الذي يفوز بالوظيفة، والتي جاءت على حسب آخر تحديث لها من قبل وزارة المالية السعودية بأن الحد الادنى فيها هو مبلغ 3220 ريال سعودي غير شامل البدلات، وأعلى حد لها هو مبلغ 12255 ريال سعودي غير شامل البدلات أيضا، وغير شامل المكافات السنوية وأي زيادات من الممكن أن توضع خلال العام.

رواتب الدفاع المدني 1443

يأتي سلم رواتب الدفاع المدني كما هو موضح كالتالي:

الدرجة الاولى: 3220 ريال سعودي.

تقاعد الدرجة الأولى والدرجة الثانية 3350 ريال سعودي.

معاش جندي الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة 3480 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة 3610 ريال سعودي.

الدرجة السادسة 3870 ريال سعودي.

الدرجة السابعة 4000 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة 4130 ريال سعودي.

الدرجة التاسعة 4260 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة 4780 ريال سعودي.

الدرجة الحادية عشر 4520 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشر 4650 ريال سعودي.

الدرجة الثالثة عشر 4780 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشر 4910 ريال سعودي.

الدرجة الخامسة عشر 5040 ريال سعودي.

بدلات رواتب الدفاع المدني 1443

كما يشمل أيضاً سلم رواتب الدفاع المدني بعض البدلات التي يحصل عليها الموظف كل شهر مع الراتب الخاص به، والتي تكون على النحو التالي.