شروط تمويل 250,000 ريال سعودي بدون كفيل للمواطن والمقيم بالمملكة

شروط تمويل 250,000 ريال سعودي بدون كفيل للمواطن والمقيم شركة مرابحة مرنة تقدم للعملاء ، سواء سعودي أو مقيم بالمملكة، الكثير من القروض الميسرة، وتعتبر الشركة من اهم الشركات التمويلية بالمملكة، ثم أنها معتمدة من البنك المركزي السعودي، والتمويلات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة، ووفرت الشركة التمويل التأجيري بشروط سهلة وبسيطة، ومن خلاله يمكنه الحصول علي اكبر تمويل 250,000 ألف ريال، فيمكن استغلاله في شراء سيارة أو أي سلع تأجيرية، بشروط سهلة وتتناسب مع الجميع، دون الحاجة إلي كفيل أو ضامن، وبأقل راتب 3000 ريال سعودي، يستطيع طلب التمويل من الشركة، فيسعى الجميع المواطن والمقيم الحصول علي تمويلات بإجراءات ميسرة، ثم فترة سداد مرنة تصل إلي ستون شهرا، وهذا ما وفرته شركة مرابحة مرنة في عروضها التمويلية. ويمكن قراءة هذا المقال لنوع اخر من التمويل للشركة، قرض 5000 ريال من شركة المرابحة المرنة للرجال والنساء بالمملكة.

شروط تمويل 250,000 ريال سعودي بدون كفيل للمواطن والمقيم

صممت شركة المرابحة المرنة بالمملكة، عروض تمويلية جديدة ومتنوعة لا تتطلب ضامن أو كفيل، ويتميز التمويل بعدة مميزات:

أقساط شهرية سهلة، لتلبية احتياجات العملاء. ثم قيمة التمويل تصل إلي 250,000 ريال سعودي. التمويل لا يتطلب ضامن أو كفيل. ثم انه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. الأسرع في استكمال الإجراءات للحصول علي التمويل. أقساط مرنة وسهلة علي 60 شهرا.

شروط تمويل شركة المرابحة المرنة

القرض متاح للمواطنين والمقيمين بالمملكة. ثم فترة العمل في القطاع الخاص لا تقل عن سنة. أما في القطاع الحكومي لا تقل عن شهر. ثم الراتب في القطاع الخاص لايقل عن 6000 ريال سعودي. والراتب في القطاع الحكومي 3000 ريال سعودي. لا يشترط تحويل الراتب ولا تحتاج إلي كفيل.

طريقة الحصول على تمويل شركة المرابحة المرنة

سعت الشركة لتوفير جميع التسهيلات لجميع العملاء، ويمكن الحصول علي هذا التمويل: