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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة الغياب للطلاب في مدارس السعودية 1443 في المقال التالي
لائحة غياب الطلاب في السعودية، نظرًا لأهمية حضور الطلاب للحصص الدراسية في المدارس، قامت وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة غياب الطلاب وهذه لائحة للطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة، حتى يتم تحديد العقاب الدراسي المناسب لهم وفقًا لسبب الغياب والعذر المقدم، مع توضيح الوزارة لأهمية الحضور للحصص الدراسية حتى يتمكن الطلاب من التعلم بسهولة واستيعاب المعلومات التي تقدم لهم في المدارس وكذلك التقدم بتحصيلهم الدراسي، نقدم لكم لائحة غياب الطلاب في المدارس السعودية.
لائحة غياب الطلاب في السعودية
يبدأ العام الدراسي الجديد في السعودية في 29 أغسطس القادم وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم استعدادها التام من أجل عودة الدراسة الحضورية لجميع الطلاب في المدارس والمؤسسات التعليمية، وقد ألزمت جميع الطلاب بأخذ جرعتي لقاح فيروس كورونا لأن الطلاب الحاصلين على اللقاح فقط هم من سيسمح لهم بالحضور الفعلي، أما عن الطلاب الذين لم يقوموا بالتطعيم لن يسمح لهم بالحضور كما وسيتم تسجيلهم كغائبين عن الحصص الدراسية مع توفير البدائل التعليمية لهم من أجل استكمال الدروس الافتراضية، لهذا السبب وجدت لائحة الغياب للطلاب في مدارس التعليم العام بالسعودية.
إنشاء حساب على منصة مدرستي
سيتم الاعتماد على منصة مدرستي في تسجيل الغياب والحضور للطلاب لهذا من الهام أن يمتلك الطالب لحساب شخصي على منصة مدرستي ويتم إنشاء الحساب كالتالي:
- من رابط منصة مدرستي، قم باختيار قسم العودة للمدارس.
- واختر بعدها التسجيل الجديد وقم بكتابة إما رقم الإقامة أو رقم الهوية، يجب أن يكتب رقم الجوال الشخصي.
- الضغط على زر أنا لست روبوت للتحقق من ذلك ومراجعة البيانات الشخصية الموضحة.
- ومن ثم تأكيد الحساب لإنشاءه.
كيفية إثبات الحضور على منصة مدرستي
يجب إثبات حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد من منصة مدرستي كالتالي:
- بعد فتح موقع منصة مدرستي والتسجيل بحساب مايكروسوفت.
- وكتابة رقم السر وتسجيل الدخول في الحساب الشخصي على المنصة.
- يتم اختيار جدولي من الخيارات المتاحة لتحديد الدرس المفترض حضوره والتسجيل به.
- اختر انضمام لكي يتم تسجيل حضورك.
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