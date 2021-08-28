راتب جندي في الدفاع المدني 1443 ورابط التقديم عبر منصة أبشر وآخر موعد للتقديم

راتب جندي في الدفاع المدني، يرغب الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية في معرفة راتب جندي في الدفاع المدني، حيث أن المديرية قد أعلنت عن حاجتها لضم بعض المتطوعين لها، والذين سوف يحصلون على رواتب معينة قد أوضحتها المديرية سابقا، كما أنها قد قامت بتحديد موعد التقديم عبر موقع منصة أبشر للتوظيف، وقد بدأ التقديم في اليوم العشرين من شهر محرم لعام 1443 هجريا، ومن المفترض أن يستمر هذا التقديم لمدة 15 يوم، ليسارع الراغبين في التقديم في التعرف على الرواتب التي سوف يحصلون عليها في حالة قبولهم، وإليكم في هذا المقال الرواتب الخاصة بالجندي وبعض المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

راتب جندي في الدفاع المدني

نستعرض معكم في تلك الفقرة راتب جندي في الدفاع المدني، حيث أن الرواتب جاءت كالتالي ..

بلغ راتب جندي الدرجة الأولى نحو 3220 ريال سعودي.

بينما وصل راتب الجندي في الدرجة الثانية إلى 3350 ريال.

أما راتب جندي الدرجة الثالثة فقد بلغ نحو 3480 ريال.

وقد بلغ راتب جندي الدرجة الرابعة نحو 3610 ريال.

أما راتب جندي الدرجة الخامسة قد وصل إلى 3740 ريال.

بينما قد بلغ راتب جندي الدرجة السادسة نحو 3870 ريال.

أما راتب الدرجة السابعة فقد وصل إلى 4000 ريال.

بينما راتب الدرجة الثامنة قد بلغ نحو 4130 ريال.

أما راتب جندي الدرجة التاسعة بلغ 4260 ريال سعودي.

بينما وصل راتب جندي الدرجة العاشرة 4390 ريال.

اما الدرجة الحادية فقد وصل راتب الجندي بها إلى عشر 4520 ريال.

وقد بلغ راتب جندي الدرجة الثانية عشر نحو 4650 ريال.

أما راتب جندي الدرجة الثالثة عشر فقد بلغ 4680 ريال.

وراتب جندي الدرجة الرابعة عشر قد وصل إلى 4910 ريال.

واخيرا بد بلغ راتب جندي الدرجة الخامسة عشر نحو 5040 ريال.

رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني

بعد معرفة كم هو راتب جندي في الدفاع المدني، نتعرف معا على رابط التقديم على هذه الوظائف، حيث أن المديرية قد أشارت إلى أن التقديم يتم عن طريق موقع بوابة أبشر للتوظيف، والذي قد بدأ في يوم 20 من شهر محرم الجاري ومن المقرر أن يستمر لمدة 15يوم.