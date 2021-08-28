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عمر شويل - جدة كم رقم الاتصال على حساب المواطن تعتبر من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وحساب المواطن هو البرامج التي أطلقته الملكة وتقدم العديد من الخدمات إلى المواطنين وسوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع.

حساب المواطن

هو البرنامج الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عام 2017 حتى يساعد المواطنين على أن يخففون من أعباء الحياة.

ويحصل المواطن من خلال هذا البرنامج على الدعم المادي الذي تساعد من خلاله الأسر المتوسطة والمحدودة الداخل.

كم رقم الاتصال على حساب المواطن

خدمة حساب المواطن من الخدمات التي توفر رقم هاتفي يمكن المواطن من الاتصال عليه سواء بتقديم شكوى أو استفسار عن أشياء.

جميع ما يتعلق بحساب المواطن يمكن أن نتعرف عليه من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم المجاني المخصص إلى خدمة حساب المواطن هو 19912 .

ولكن لابد أن يتصل المواطنين في الأوقات المحددة لتفعيل الخدمة، وهي من يومي الأحد إلى يوم الخميس، وتبدأ أوقات خدمة حساب المواطن الهاتفي من الثامنة في الصباح حتى الساعة العاشرة في المساء.

كيفية التواصل مع حساب المواطن

هناك العديد من طرق التواصل مع حساب المواطن وأهمها :

يمكن التواصل بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة حساب المواطن.

فعندما يدخل العميل إلى الحساب الإلكتروني ويتم الضغط على كلمة اتصل بنا.

يتمكن من التواصل بالإضافة إلى أن المواطن يمكنه أن يتواصل مع الدعم الفني بالشكل المباشر من خلال الاتصال الهاتفي.

كما يمكن أن يتواصل عبر الحساب الرسمي الخاص برنامج حساب المواطن على موقع تويتر.

يتعرف المواطن على استفسارات أو الشكاوى عبر الرسائل الخاصة بحساب تويتر أو من خلال الكتابة في التعليقات.

بالإضافة إلى الهاتف الذي خصصه برنامج حساب المواطن، كما يوجد خدمة صوتك مسموع.

حاسبه حساب المواطن

تعتبر هذه الحاسبة من الخدمات الإلكترونية التي تعرف المواطنين على قيمة المبالغ المستحقة من هذه الخدمة.

حيث يتمكن العميل من أن يحسب قيمة المبلغ من خلال المعايير المتنوعة ومن أهم هذه المعايير عدد أفراد الأسرة والداخل الشهري الذي يحصل عليه المواطن.

والعديد من الأمور الأخرى والأفراد الذين يريدون التعرف على قيمة المبلغ المستحق من برنامج حساب المواطن.

يمكنهم أن يرجعوا مباشرة إلى حاسبة حساب المواطن، ويقوموا بتسجيل جميع البيانات التي تطلبها ويظهر لهم في النهاية المبلغ المستحق.