نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة قدوم السعودية مع الشروط 1443 في المقال التالي
التسجيل في منصة قدوم السعودية مع الشروط 1443 تعتبر منصة قدوم من المنصات التي وفرتها المملكة العربية السعودية حتى تتيح إلى القادمين إلى أراضي المملكة من الزائرين والمقيمين تسجيل البيانات الخاصة بهم للتعرف على مدى ظروفهم الصحية بخصوص فيروس كورونا حتى تسهل لهم الإجراءات التي تمكنهم من دخول البلاد، وسوف نتعرف على التفاصيل من خلال هذا المقال.
منصة قدوم
تعتبر من المنصات التي تعمل بالشكل الإلكتروني والتي توفر على القادمين أن يسجلوا في هذه المواقع جميع البيانات التي تخصهم قبل أن يعود إلى أراضي المملكة حتى يستفيدوا من تسهيل إجراءاتهم لتسجيل الدخول إلى البلاد.
التسجيل في منصة قدوم السعودية مع الشروط 1443
يستطيع المسافرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية أن يسجلوا بياناتهم في منصة قدوم من خلال اتباع هذه الخطوات وأهمها:
- قم بالدخول إلى مناطق ابشر الإلكترونية بالشكل من خلال الرابط المباشر.
- يتم اختيار أبشر أفراد.
- اضغط على الدخول إلى منصة قدوم والتي تجدها في الصفحة الرئيسية للموقع.
- يتعرف المستفيد على جميع الفئات المستفيدة والخدمات المقدمة عبر هذه المنصة.
- قم بالضغط على بدء التسجيل تجد أن الموقع ينتقل إلى خدمة تسجيل القدوم.
- يختار المستخدم الفئة للشخص القادم إلى أراضي المملكة.
- يتم كتابة جميع البيانات التي تطلبها المنصة في نموذج التسجيل.
- تختلف هذه البيانات من شخص إلى آخر.
- يتم تقديم الطلب.
شروط التسجيل في منصة قدوم
تضع المنصة مجموعة من الشروط حتى يتمكن القادمين من التسجيل فيها وأهم هذه الشروط:
- أن يكون الشخص القادم إلى أراضي المملكة حصل على تطعيم معتمد في المملكة العربية السعودية لفيروس كورونا مثل تطعيم جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من اللقاح مديرنا أو جرعتين من اللقاح فايزر.
- إذا حصل على لقاح من البلد القادم منها لابد من أن يتم تصديق شهادة هذا اللقاح سواء كان من وزارة الصحة أو غيرها من الأماكن المعتمدة.
- لا تقل مدة حصول مسافر على الجرعة الثانية ودخوله الملكة عن أربعة عشر يومًا.
- إحضار الشهادة الأصلية عند السفر إلى أراضي المملكة.
- كتابة النموذج الإلكتروني من خلال منصة مقيم قبل أن يغادر أراضي المملكة بحد أقصى 72 ساعة.
- أن يقر المسافر بأن جميع البيانات التي أدخلها على البوابة صحيحة ويتم التحقق من هذه البيانات.
- الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام يقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني.
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