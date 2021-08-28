نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة سيجنتشر الراجحي”شروط ورسوم الحصول على بطاقة الراجحي سيجنتشر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة سيجنتشر الراجحي تعد من البطاقات التي يقدمها بنك الراجحي وتحمل الكثير من المزايا، لأنها تهدف أن يحصل عملاء البنك على العائد السخي، وأقبل الكثير على هذه البطاقة من كافة أنحاء العالم، وصل عددهم إلى واحد وتسعة من عشرة مليون عميل، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه البطاقة.

بطاقة سيجنتشر الراجحي

تعتبر من البطاقات التي لها الكثير من المزايا حيث إن هذه البطاقة يستطيع العميل أن يستخدمها بالشكل المجاني في صالات الانتظار المخصصة إلى المطارات في كافة مناطق العالم.

كما أنها تتيح إلى العملاء أن يدخلوا صالات كبار الشخصيات بالمطارات، كما تجعل أي شخص يمتلك تأمين السفر له ولأسرته خلال مده ثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى أنها يستطيع أن يستخدمها العميل في عدد كبير من المطاعم يزيد عن 200 مطعم في العديد من المطارات حول العالم.

وتقدم البطاقة خصم على الإقامة في الفنادق بنسبة تصل إلى 12 في المائة، كما أنها توفر إلى العميل الحماية المتكاملة ولا يتمكن أحد من استخدامها دون علم صاحبها.

ولهذا فلا تتعرض البطاقة إلى النصة أو الاحتيال وصلاحيتها تجعلها تقدم إلى العملاء خصم 30 % على متاجر البيع بالتجزئة في العديد من مواقع المواقع الإلكترونية.

شروط الحصول على بطاقة الراجحي سيجنتشر

جميع عملاء بنك الراجحي يمكنهم أن يحصلوا على هذه البطاقة طالما أنهم يمتلكون حساب جاري في البنك فقط من خلال دعوى شخصية.

رسوم بطاقة سيجنتشر الراجحي

يتم تحديد تكلفة استخراج هذه البطاقة وفقًا إلى مجموعة من الأمور وأهمها: