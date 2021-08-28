نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات كفايات للمعلمين وطريقة التقديم على الاختبارات في المقال التالي
موعد اختبارات كفايات للمعلمين التى يبحث عنها الكثير من المعلمين لتحسين ورفع كفائتهم وفقا للاختبارات التى تضعها هيئة تقويم التعليم ومركز قياس الوطني من أجل التأكد من قدرة المعلم على التدريس للطلبة، كما ان الاختبارات تشمل على عدة دورات تدريبية للمعلم والتي تسعى من خلالها وزارة التعليم لمعرفة مستوى المعلم وقدرته على التدريس في مختلف المراحل التعليمية، ويوجد اناوع من الاختبارات الى يمر بها المعلم ويجب اجتيازها وتحدد الوزارة النتائج فيما بعد على حسب فروق الدرجات، ويمكن التسجيل فى كفايات المعلمين الكتروانيا من خلال الحسابات التي يتم توفيرها على مركز قياس الوطني مما سهل على الكثير التقديم دون الحاجة الذهاب الى الوزراه وهو تسعى اليه المملكة بما يتماشى مع روية 2030، كما ان وزارة التعليم تعمل على تقديم الكثير من الخدمات للطلاب والادرايين والمعلمين وعملت على تعديل التقويم الدراسي وكذلك اعلان موعد فتح المدارس وغيرها الكثير.
موعد اختبارات كفايات للمعلمين 1443
تم اتاحة معرفة موعد الاختبارات للمعلمين فى مختلف البللاد للحصول على مهنة التدريس بشكل رسمى بعد استخراج الرخص المهنية لهم:
- الفترة الأولى قد بدات في الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريا، وتظل الاختبارات مستمرة وحتى الثالث عشر من شهر ربيع الآخر من نفس العام.
- الفترة الثانية من نفس الاختبار ستتم في السادس من شهر شعبان لعام 1443 هجريا، وحتى الرابع عشر من نفس الشهر.
- اما الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة للمعلمين تبدأ في الفترة الأولى منها بتاريخ 15-2-1443 وتنتهي في 12-2-1443.
- وتكون رخصة المعلم في الفترة الأولى منه تبدأ في 5-4-1443 الى 13-4-1443.
- الفترة الثانية من رخصة المعلم تبدأ في 6-8-1443ـ وتنتهي في 14-8-1443.
- ثم الاختبار التحصيلي في فترته الأولى تبدأ في 5-9-1443 الى بتاريخ 10-9-1443.
- الاختبار التحصيلي في فترته الثانية تبدأ في 24-10-1443 وتنتهي في 28-10-1443.
طريقة التقديم فى كفايات المعلمين 1443
- الدخول إلى موقع مركز قياس الوطني.
- تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور للمستخدم.
- الضغط على دخول.
- كتابة رمز التحقق على الهاتف والدخول على الاختبارات.
- ثم اختيار الاختبارالعام من اختبارات المعلمين الجدد والدخول على النموذج.
- الموافقة على التعليمات بعد قراتها.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وتحديد الموعد.
- اختيار مقر الاختبار والضغط على التالى.
- معرفة الرسوم المطلوبة وطريقة السداد والمتابعة حتى يتم التسجيل.
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