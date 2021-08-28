بهذا الشرط يمكن لمتلقي لقاح سينوفارم أو سينوفاك دخول السعودية وهذه عقوبة المخالفين

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عمر شويل - جدة شكلت عودة المقيمين إلى المملكة في الآونة الأخيرة عبئا كبيرا، حيث كان يجب عليهم العودة عن طريق احدى الدول التي يسمح لمواطنيها بالدخول الى المملكة وقضاء فترة العزل فيها، ومؤخرا قامت وزارة الصحة السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، بالإعلان عن بشرى سارة لكل المقيمين على أراضيها و خاصة المصريين، حيث أعلنت بأنه قد تم السماح لكل من حصل على جرعات لقاح سينوفارم الصيني أو لقاح سينوفاك، والذي تنتجه مصر حاليا، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية، ولكن بشرط واحد و هو أن يكون هذا الشخص قد حصل على جرعة تنشيطية من أي لقاح يكون تم اعتماده رسميا في المملكة.

بهذا الشرط يمكن لمتلقي لقاح سينوفارم أو سينوفاك دخول المملكة

من ناحية أخرى فقد أكد حساب “الصحة 937″، على موقع التغريدات ” تويتر و الذي يتبع رسميا الى وزارة الصحة السعودية ، على الكلام السابق حيث علق الحساب بأنه يمكن قبول جميع الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعتيْن من أحد اللقاحات ” ساينوفارم أو ساينوفاك ” ، بالإضافة لحصوله على جرعة تنشيطية من أحد لقاحات المملكة المعتمدة رسميا فيها، وهي لقاحات :

فايزر

أسترازينيكا

جونسون

موديرنا.

تأتي هذه التصريحات مع إعلان المملكة عن البدء في خطوط الطيران فيما بين السعودية و مصر بصورة مباشرة، ومعها بدأ المصريين على الفور في البحث عن الشروط المطلوبة من أجل السفر إلى السعودية دون اللجوء لاتخاذ طريق وسيط.

علما بأن المملكة قد قررت رفع تعليق القدوم بشكل مباشر إليها من كافة الدول التي سبق وعلقت القدوم منها، لجميع المقيمين الذين سبق وتلقوا بالفعل جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد في داخل المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم لها.

واستكمالا للشروط التي وضعتها المملكة أمام الوافدين الراغبين في العودة اليها من الدول التي تم رفع الحظر عنها، أن يقوموا بالحصول على شهادة PCR ، بالإضافة الى الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع الحرص على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية .

كما طالبت المديرية العامة للجوازات السعودية، السادة المسافرين والقادمين إلى السعودية، سواء كانوا من

المحصنين أو غير المحصنين، بسرعة تسجيل اللقاحات قبل وصولهم إلكترونيا، حتى يتم تسريع جميع

الإجراءات الخاصة بدخولهم و العمل على تقليل فترات انتظارهم في أي من منافذ الدخول للمملكة.

من ناحية أخرى فقد طالبت وزارة الصحة المواطنين الذين يرغبون في السفر أي من الدول التي تم السماح بالسفر إليها مؤخرا، بضرورة توخي المزيد من الحذر والابتعاد تماما عن جميع المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس وبالتالي لا يوجد بها استقرار، والالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية .

ما هي عقوبة الوافد المخالف لتعليمات المملكة ؟

كشف الملحق العمالي كريم أبو السعود، والقائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية “الرياض” التابع رسميا الى وزارة القوى العاملة المصرية، إن شخص من الوافدين المصريين قد يقوم بمخالفة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية السعودية سوف يتعرض الى عقوبة مالية قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي بالإضافة الى الترحيل من المملكة.

و إليكم كيفية تسجيل بيانات الوافدين المصريين، والراغبين في الحصول على جرعة تنشيطية من اللقاح

المعتمد لدى المملكة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الحكومة المصرية لتسجيل بيانات

الراغبين في الحصول على اللقاح ، عبر عدة خطوات ، و هي: