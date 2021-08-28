الدعم السكني من دعم وزارة الإسكان السعودية 2021/2022 وطريقة التسجيل فيه

يعد من أهم المواضيع وأكثرها بحثاً في المملكة العربية السعودية ضمن أخبار المملكة المتصدرة مواقع البحث الإلكتروني، هو موضوع الدعم السكني السعودي للمواطنين من وزارة الإسكان في السعودية لعام 2021/2022، والذي يبحث عنه الجميع من مواطنين السعودية، خاصة فئة كبار السن، وكذلك في فئة ذوي الإحتياجية الخاصة، وفئة الأيتام، والأرامل، وذلك رغبة في الحصول على سكن مطابق للمواصفات الإنشائية، كمأوى لهم، أو أملاً في الحصول على تمويل مادي يساعدهم في عملية الإنشاء، أو يساعدهم في ترميم منازلهم القديمة، حيث تشارك وزارة الإسكان بالسعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لتوفير حياه كريمة بسكن مناسب للمحتاجين من الفئات المذكورة سابقاً، وسوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة شروط الحصول على سكن من وزارة الإسكان، وكيفية التسجيل في مشروعات الدعم السكني السعودي للمواطنين عبر موقع ثقفني.

التعريف ببرنامج سكني السعودي

يعتبر برنامج سكني السعودي هو إحدى البرامج الخدمية السعودية من وزارة الإسكان كبرنامج خدمي يساعد من ضاقت بهم الظروف المادية بتوفير مأوى لهم يلم شملهم كنوع من أنواع التكافل الإجتماعي المقدم من حكومة المملكة، والذي تم إطلاقه في عام 2017م، وقد قام البرنامج بتخصيص أكثر من 300 ألف منشأة سكنية لجميع الفئات المذكورة سابقاً من سكان المملكة في جميع مدن السعودية.

شروط الدعم السكني

أولاً يجب أن يكون المتقدم لهذا الموضوع من السعوديين الأصليين. وكذلك يجب للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية. ألا يكون أحد من أفراد الأسرة ممتلك لمسكن حطومي أثناء تقديم الطلب. يجب أن يكون المتقدم لطلب السكن عائل للأسرة: كالزوج أو الأب أو الأم.

طريقة التسجيل في الدعم السكني بالسعودية