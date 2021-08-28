تمويلك بإيداع فورى خلال 24 ساعة بدون كفيل ولا ضمانات وبدون تحويل الراتب

تمويلك بإيداع فورى خلال 24 ساعة فقط ، أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة، لتلبية احتياجاتهم الماليه بصورة سريعة وفورية ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد عملت شركة التيسر للتمويل علي توفير حلول تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والتي من شأنها تلبية المتطلبات المالية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، كما تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء.

تمويلك بإيداع فورى خلال 24 ساعة فقط بدون كفيل ولا ضمانات من شركة التيسير

تمويل فورى كاش ونقدى بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، وذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب، كما توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة لجميع العملاء ، وتوفر الشركة أيضاً موافقة فورية خلال دقائق علي طلب الحصول على التمويل ، بالإضافة إلى سرعة إيداع مبلغ التمويل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. قرض شخصي بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل. تقدم شركة التيسير للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة لتقسيط مبلغ التمويل تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. تمويل فورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضمانات. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري إلي أي بنك. تتيح شركة التيسير للتمويل بالمملكة فرصة الاستفادة من التسوية المبكرة. سرعة في إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

كيفية التقديم على طلب تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب

أتاحت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وفي خلال دقائق تقدم الشركة الموافقة على الطلب ، بعد التأكد من توافر جميع الشروط ، وخلال 24 ساعة تقوم الشركة بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل كما يمكن التقديم على طلب قرض شركة التيسير للتمويل من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.