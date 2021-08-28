نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الدفاع المدني رتبة جندي رجال اعرف شروط القبول والتسجيل عبر ابشر للتوظيف 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الدفاع المدني رتبه جندي رجال عبر ابشر للتوظيف للحصول على افضل تخصص في الدفاع المدني، وتأتي هذه الجهود من الدولة لتوفير فرص عمل للشباب سعيا وراء العيش حياة كريمة طيبة لهم، وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للدفاع المدني بالسعودية للرجال الحاصلين على الدبلوم و الثانوية العامة فاعلي لمن يرغب في التقديم لوظائف الدفاع المدني ،ولكن يجب توافر عدد من الشروط في المتقدم من خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم شروط القبول والتسجيل عبر ابشر للتوظيف.

رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1443

تزايدت عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية بحثا عن رابط وظائف الدفاع المدني من قبل الشباب الراغبين في التقديم على وظائف عسكرية برتبة جندي رجال فقط ويشترط، أن يكون التقديم إلكترونيا على شبكة الإنترنت والدخول إلي الموقع الرسمي واتباع خطوات التقديم بطريقة صحيحة.

موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443

قد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التسجيل والقبول عبر الموقع الإلكتروني للوظائف الشاغرة رتبة جندي رجال بالمواعيد الأتية:

تم فتح باب القبول بداية من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٨ وحتى ٢٠٢١/٩/٢ وبالمقابل أي بداية من السبت الموافق١٤٤٣/١/٢٠وحتى الخميس ١٤٤٣/١/٢٥.

شروط التسجيل والقبول في الدفاع المدني

لاستقبال طلبات الراغبين في وظائف الدفاع المدني رجال رتبة جندي بنجاح يجب توافر عدة شروط لازمة في المتقدمين عند التقديم لهذه الوظائف الخالية في الدفاع المدني السعودي وهي كالاتي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم نشاه في المملكة ويستثنى من ذلك مع من كان مع والديه في خدمة البلاد في الخارج. يتسم بحسن الخلق وطيب السمعة والسير والسلوك. ألا يكون متزوج من غير سعودية. ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم ولابد أن يتناسب الطول مع الوزن. يجب ألا يكون المتقدم موظفا في جهة حكومية. يشترط ألا يكون المتقدم سبق له التعيين في وظائف عسكرية في البلاد. يجب أن يكون المؤهل العلمي للمتقدم معتمد لدي الجهات المختصة في المملكة. ألا يكون سبق وحكم على المتقدم بحد قانوني لجرائم مخلة بالشرف والأمانة. يجب إحضار المؤهلات العلمية المذكورة للمتقدم. يجب اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول. ألا يكون سبق للمتقدم الفصل من احدي المراكز أو المعاهد العسكرية.

وظائف الدفاع المدني