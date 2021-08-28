شروط التمويل الأصغر بدون كفيل 30.000 ريال للمواطن والمقيم من اليسر

توفر الكثير من الشركات التمويلية أقوى العروض والخدمات لصالح المواطنين والمقيمين أيضاً، وبأقل الشروط لمساعدة الأسر في امتلاك المبلغ المالي عن طريق التمويل الشخصي ، لشراء أو دفع ما يحتاجون إليه، وهناك شركة اليسر من أقوى وأهم الشركات في المملكة العربية السعودية وفي ظل التوسعات الاقتصادية تتيح للفرد الحصول على أكثر من تمويل ومن التمويلات المعلن عنها من قبل الشركة، ك تمويل تورق، تمويل تأجيري للسيارات، تمويل مرابحة، تمويل للمتقاعدين، والتمويل الأصغر، وتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكل من تلك التمويلات شروط يجب توافرها، وهناك شروط التمويل الأصغر بدون كفيل وبعدة مزايا متنوعة من شركة اليسر تهم السعوديين والغير سعوديين.

ما هو التمويل الأصغر

هو تمويل من شركة اليسر للتمويل التي تتميز بأنها تقدم أفضل العروض التمويلية للرجال والنساء، احصل على تمويل للمقيمين 200 ألف ريال بدون كفيل، وتقدم مبلغ تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال بدون كفيل وبصفر رسوم إدارية، وبدون شرط الجهات المعتمدة، كما يمكن أن تقوم بدفع أول قسط بعد شهرين، وفترة السداد تصل إلى ثلاث سنوات، وبأقل قسط شهري مناسب للراتب الخاص بك، ولا يشترط تحويل الراتب، كما يمكن أن تقوم بالسداد أون لاين، بخطوات بسيطة يمكنك السداد أون لاين من خلال شركة اليسر، ولا داعي للذهاب إلى الموقع الرئيسي لمقر شركة اليسر لسداد الأقساط، فهي تقوم بتقديم الأفضل والأقوى من العروض للمواطنين والغير سعوديين.

شروط التمويل الأصغر بدون كفيل

العمر للسعوديين لا يقل عن 22 عام، ولا يزيد عن 60 عاما، وللغير سعوديين يجب أن يكون كالمثل في العمر.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للسعوديين عن 5000 ريال.

يبدأ الراتب 5000 ريال للمقيمين وليس أقل من ذلك.

العمل بالجهة الحكومية أو الجهة الخاص لا يقل عن ثلاثة أشهر للجميع.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من جواز السفر للمقيم، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، التمويل ميسر للجميع وليس به أي شروط أو متطلبات معقدة، طلب التمويل الأصغر بدون كفيل وبأطول فترة سداد، فتساعد شركة اليسر المواطنين والمقيمين على شراء ما يحتاجون إليه عن طريق التمويل الأصغر، وكمثال إذا كان مبلغ التمويل 30 ألف ريال بفترة سداد ثلاث سنوات فأن القسط الشهري 1283 ريال بمعدل نسبة 35%، فتعتمد مدة التمويل على المبلغ ونوعه وأيضا السنة التي تم فيها طلب التمويل، ويجب أن يقوم العميل بتقديم سجل ائتماني جيد لكي يحصل على التمويل في أسرع وقت.