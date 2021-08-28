كيفية التسجيل في منصة روضتي ورابط تحميل تطبيق روضتي الافتراضية 1443

التسجيل في منصة روضتي 1443 والتي تم لإطلاقها من قبل وزارة التعليم لمتابعة الأطفال في الروضة حيث سنتطرق لطريقة التسجيل في منصة روضتي وكيفية تقديم الروضة للأطفال في منصة روضتي الإلكترونية ورابط تحميل تطبيق منصة روضتي لأولياء الأمور والتي تمكنهم من متابعة الدروس وخطوات سير العملية التعليمية وتقديرات أطفالهم التعليمية ومستواهم الدراسي والمتواصل مع مدرسيهم عن طريق منصة روضتي 1443.

أهداف منصة روضتي التعليمية

خدمات منصة روضتي عديدة وهامة ويحتجاها كل ولى أمر لعدد من الأهداف التالية:

تعمل منصة روضتي على تقديم تقارير لولى الأمر خاصة بتقييم طفله.

وكيفية تحصيل المواد الدراسية والعلوم.

وكذلك تتيح المنصة إمكانية الحصول على البرامج الترفيهية التقنية التعليمية.

وأيضاً تقوم المنصة برفع فيديوهات تعليمية تساعد على ثقل مهارة الطالب.

إمداد الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم في العملية التعليمية.

التسجيل في منصة روضتي 1443

الدخول على رابط منصة روضتي.

ثم الضغط على خيار ” ولى الأمر”.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي والمكون من ستة أرقام تظهر على شاشة التسجيل.

ثم الضغط على خيار إنشاء حساب في منصة روضتي.

وبعد ذلك القيام بكتابة البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية الوطنية سارية. رقم الجوال . ثم الاسم الرباعي. وبعد ذلك البريد الإلكتروني.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم المرور وإعادة كتابته للتأكيد من تطابقه.

ثم كتابة اسم المحافظة التابع لها وتاريخ الميلاد.

والنقر على خيار ” تسجيل”.

ثم وضع صورة شخصية للحساب.

وبعد ذلك النقر على خيار ” حفظ”.

ثم إدخال بيانات الطفل بالضغط على علامة زائد.

كتابة اسم الطفل ثم استكمال باقي بيانات تسجيل الطفل في منصة روضتي.

وبعد ذلك يتم رفع صورة للطفل حديثة.

وأيضاً يجب إدخال كلمة مرور لحساب الطفل والذي يقدر بأربع ساعات ويمكن تحديد عدد مرات استخدام الطفل للحساب في اليوم.

وأخيراً الضغط على خيار ” حفظ” للانتهاء من خطوات التسجيل في روضتي 1443.

ما هو سن القبول في الروضة الافتراضية 1443

عمر القبول في الروضة للأطفال وفق ما تم الإعلان عنه من وزارة التعليم في المملكة هو ما بين ثلاثة أعوام وحتى ستة أعوام هم فقط من يحق لهم الالتحاق بالروضة الافتراضية وأعلنت وزارة التعليم انه لا يوجد أي استثناء نهائياً بخصوص أعمار التسجيل في الروضة الافتراضية 1443.

تحميل تطبيق روضتي الافتراضية 1443

تحميل تطبيق روضة الأطفال الافتراضية للجوال والذي اصبح فرض على أولياء الأمور والطلب تحميلة لمتابعة العملية الدراسية عن بعد والاستفادة من أهداف منصة الروضة الافتراضية التي ذكرناها في أعلي المقال ويمكن تحميل الروضة لجميع الجوالات من على تطبيق جوجل للهواتف الاندرويد ومن على أب ستور لجوال الايفون عن طريق رابط تحميل تطبيق روضتي الأتي: