تسجيل دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة والشروط

دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة هو واحد من أهم البرامج التي وفرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفترة الأخيرة، وتقدم عن طريق تلك المبادرة دعم ريف للعاطلين أو ربات البيوت ولكن قد قامت الوزارة بإطلاق شروط دعم ريف للأسر المنتجة من أجل التأكد من أن الدعم يصل دائمًا إلى من يستحقونه، لذلك سنقدم لكم رابط تسجيل دعم ريف وكذلك طريقة التسجيل في ريف 1443.

دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة

من خلال طريقة التسجيل في دعم ريف يمكن الاستفادة من الدعم المادي المقدم من خلال الوزارة لتعزيز مستوى المشروعات الزراعية ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية وعلى من يرغب في التسجيل اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة ريف الإلكترونية.

ثم اختيار تسجيل حساب جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة في الموقع، بالبيانات الصحيحة مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

على المتقدم بالطلب ضرورة كتابة رقم مرور جيد وإعادة كتابته مرة ثانية.

ضرورة إدخال رقم جوال ثم النقر على خيار الموافقة على الشروط والأحكام.

يليها إنشاء الحساب والدخول، ثم اختيار برامج الدعم من خلال منصة ريف.

عند النقر على خيار التقديم الآن ستحصل على استمارة التسجيل في الدعم الريفي للمواطنين السعوديين، عليك إدخال كافة البيانات بالنموذج.

ثم بعدها يتم النقر على خيار تقديم بعد أن يتم رفع الأوراق المطلوبة، من بينها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

أما عن ضوابط قبول طلبات ربات البيوت السعوديات في الدعم الريفي الجديد، فهناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيهن من بينها:

أن يكون صاحب الطلب المتقدم سعودي الجنسية أو سعودي الجنسية إن كان من الذكور.

ألا يقل عمر صاحب الطلب من الذكور أو الإناث عن 21 سنة.

يشترط ألا يكون المتقدم من المستفيدين من أحد برامج الدعم المختلفة.

يشترط أيضًا أن يملك المتقدمين حسابات بنكية مفعلة من أجل استقبال قيمة الدعم التي سيتم الموافقة عليها.

بالإضافة إلى تلك الشروط، لا بد أن يتم إصدار وثيقة العمل الحر، والمسؤول عنها هو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بشروط وضوابط.