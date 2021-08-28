نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم الحقيبة المدرسية وآلية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول دعم الحقيبة المدرسية لجميع الطلبة والطالبات أصبحت محل بحث كبير من خلال الساعات الماضية وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم دعم الحقيبة من الضمان الاجتماعي مع بدء العام الدراسي الجديد وهو عبارة عن دعم مالي يساعد في شراء اللوازم المدرسية المختلفة لذلك سنوفر موعد صرف الحقيبة المدرسية 1443.

موعد نزول دعم الحقيبة المدرسية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف دعم الحقيبة المدرسية سيكون قبل بداية الفصل الدراسي الأول، وذلك بالتدريج لجميع الطلاب والطالبات، والذين يبدأ عمرهم من السادسة عام وحتى الثامنة عشر من العمر، أي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية مرحلة ما قبل الجامعة.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1443

على أولياء الأمور المستفيدين من الضمان الاجتماعي العلم أن قيمة الدعم المادي من دعم الحقيبة المدرسية تصل إلى ألف ريال سعودي لكل طالب في المراحل الدراسية المختلفة، وهي إعانة تساعد في شراء الأجهزة والمستلزمات الدراسية، من أجل تمكين الطالب أو الطالبة من تلقي التعليم واستكمال المسيرة بالطرق السليمة والصحية التي تؤهلهم إلى سوق العمل.

شروط صرف حقيبة مستفيدي الضمان الاجتماعي المدرسية

حاولت وزارة الموارد البشرية تسهيل صرف الدعم المدرسي أو دعم الحقيبة على المستفيدين، وأشارت أن الشروط متمثلة فقط في العمر، ومتمثلة أيضًا في أن يكون صاحب الطلب أو ولي الأمر مستفيد من الضمان الاجتماعي من قبل.

استعلام دعم الحقيبة المدرسية

على من يرغب في الاستعلام عن صرف دعم الحقيبة المدرسية إلكترونيًا بدون التوجه إلى مكاتب الضمان الاجتماعي أو مكاتب الوزارة، يمكن اتباع ما يلي من خطوات:

أولًا: دخول موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

ثانيًا: الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: يتم الدخول إلى دعم الحقيبة المدرسية.

رابعًا: يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة، منها كود التحقق ورقم الطلب.

خامسًا: النقر على خيار الاستعلام الذي يظهر أسفل الشاشة بموقع الوزارة.

في نفس التوقيت، ستظهر لك جميع التفاصيل التي تخص دعم الحقيبة المدرسية سواء موعد الصرف أو القيمة أو الاستحقاق وكافة البيانات الأخرى التي تخص هذا الشأن بالتفصيل.