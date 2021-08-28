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أصبح موعد فتح الطيران بين من مصر والسعودية لا يحدده إلا مجموعة من الشروط التي ينبغي على المسافر من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الالتزام بها. فإذا ما كنت مسافرًا إلى السعودية من مصر عليك أن تتبع الإرشادات الصحية التي ستطلب منك للحفاظ على صحتك عند السفر مع طيران السعودية.
7 شروط للسفر من مصر للسعودية طيران وفق آخر تحديث
بإيجاز السبع شروط هي أن ترتدي الكمامة طوال مدة سير الرحلة. وعلى جميع امسافرين من مصر إلى السعودية أن يلتزموا بمجموعة من الشروط أهمها أن يكون حاصلين على مصل كورونا ومطبوع ومحتوي على الكيو ار كود من خلال تطبيق صحتي. ودون الحاجة إلى أن تحمل شهادة البي سي ار، في حال ثبت أن شهادة اللقاح أن اربعة عشر يوم مضت على الجرعة الثانية سواء كانت فايزر، أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو ساينوفاك أو مرور اربعة عشر يومًا على جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.
من الاشتراطات الأخرى التي يجب على الزائر أو المسافر الذي لا يحمل شهادة التطعيم الحصول على شروط خاصة سنذكرها، ويستثنى ذلك الأطفال الذين يقل عمرهم عن ست أعوام.
شروط أخرى لمن لا يحمل شهادة لقاح كورونا ومسافر من مصر للسعودية
- يشترط في شهادة فحص البي سي ار ان تكون مسجل بها وقت وتاريخ سحب العينة وهو بداية الوقت الذي سيتم احتساب الاثنين وسبعين ساعة عبره. علاوة على ذلك نسخة ورقية صادرة باللغة الانجليزية أو العربية. وكذلك يصدر من مختبر رسمي معتمد في الدولة. وينبغي احتواء على ختم المختبر المعتمد من الدولة أو يحتوي على رمز كيو ار الخاص بالمعمل.
- ينبغي أن يكون هناك ذكر لنوع العينة المسحة المأخوذة.
- وأن يصدر من مكان رسمي، ومذكور به نوع التحليل وهو بي سي ار ار تي.
- عليك أن تحافظ على التباعد الاجتماعي بالطائرة وأن تترك المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين من خلال الرحلة.
- وغير مسموح للأشخاص الذين يغادرون مصر بشهادة البي سي ار صالحة وصادرة باستخدام نفس شهادة ابي سي ار عند العودة إليها حتى وان كانت شهادة بي سي ار لا تزال سارية الصلاحية خلال اثنين وسبعين ساعة، حيث أن شهادة بي سي ار صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط ويجب أن يكون لدى الضيف شهادة بي سي ار اخرى للدخول إلى مصر مرة أخرى.
- يجب على جميع الضيوف القادمين من فيتنام إلى مصر حمل شهادة اختبار بي سي ار بالإضافة إلى الخضوع لاختبار اي دي ناو كوفيد تسعة عشر عند الوصول ولن يسمح إلا للضيوف الذين لديهم نتيجة اختبار سلبية بالدخول إى مصر.
- وبالنسبة للضيوف المصريين القادمين من فيتنام يجب عليهم تقديم شهادة اختبار سلبية بي سي ار بالإضافة إلى الخضوع لاختبار كوفيد 19 اي دي ناو وسيطلب منهم الخضوع لاختبار بي سي ار اخر وفق نتيجة اختبار الوصول.
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