طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي | تسجيل جديد منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الـطلاب وأولياء الأمور عن طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي حيث أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كيفية تسجيل وإضافة الطلاب إلى منـصة مدرسـتي لبدأ عام دراسي جديد بالصورة الإلكترونية منذ انتشار جائحة كورونا، لذا يلزم على اـلطلاب تسجيل أنفسهم في المنصة إما عن طريقة المنصة مباشرة أو عبر تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من توكلنا، وهنا سنوضح خطوات منصة مدرستي تسجيل طالب، وكذلك سنقوم بذكر مميزات منصة مدرستي في العملية التعليمية الجديدة.

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

قامت وزارة التعليم السعودية بإعلان فتح باب التسجيل للطلاب الجدد عبر منـصة مدرستي خلال الشهر الحالي، وذلك استكمالاً للعملية التعليمية على نهجها الجديد، وذلك خوفاً من انتشار موجة جديدة من فيرس كورونا.

حيث يقوم الطلاب الجدد بتسـجيل أنفسهم عبر المنصة من خلال إنشاء حساب جديد لهم، حتى يتثنى للطالب إمكانية حضور الدروس التعليمية والمشاركة في الفصول الدراسية من خلال رابط مدرستي، ويمكن للطلاب إتمام عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد من خلال رابط التسجـيل في منصة مدرستي أو من خلال التسجـيل عبر توكلنا، وفيما يلي سنقوم بتوضيح كلا الحالتين بالتفصيل.

مميزات منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية أحد أهم الخدمات الجديدة التي أحدثنها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأن المنصة تقوم بمحاكاة مثالية للعملية التعليمية بالمدارس من خلال تسجيل الطالب بها، ومميزاتها هي:

تعتبر الوظيفة الأساسية لمنصة مدرستي هي توفير قنوات تواصل بين الطلبة والمعلمين، تمكنهم من استكمال الدراسة بدون أي تقصير.

توفر المنـصة إمكانية التواصل المباشر بين الطالب ومعلمه عبر تسجيل الدخول منصة مدرستي، وسهولة توصيل المعلومة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي توفرها منصة مدرستي لكلا الطرفين المعلم والطالب.

تقديم المناهج الدراسية في صورة كتب إلكترونية حديثة، ومع توفر إمكانية الحصول على بنوك أسئلة تُسهل على الطالب الفهم وتيسر له المعلومات.

توفير العديد من الفيديوهات التعليمية الحديثة التي تقوم بتوضيح بعض الأجزاء الدراسية التي يصعب على الطالب تخيلها.

يقوم المعلم من خلال بعض الاستبيانات الإلكترونية التي يقوم الطالب بملأاه، حتى يتثنى للمعلم تقييم مدى استيعاب كل طالب لما قد تم شرحه خلال الحصة.

وفيما يلي سنتعرف على كيفية تسجيل الطلاب بالمنصة و طريقة إنشاء صفحة من أجل تسجيل جديد للطلاب.

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

ويمكن لطلاب بمعرفة كيفية تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي وطريقة تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال تباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى رابط منصة مدرستي تسجيل.

قم بالنقر على “تسجيل جديـد” ليتم تسجيل طالب جديد على منصة.

قم بإدخال البيانات الخاصة بعملية تسجيل دخول في منصة مدرستي

تتمثل البيانات في ( رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – رمز التحقق المرئي الموجود بالصورة).

ثم انقر على “التالي”.

قم إدخال بيانات الطالب الجديد على منصة مدرستي تسجيل ليتم تسجيل دخول منصة.

البيانات هي:

الاسم الكامل.

رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

الجنس (ذكر أم أنثى).

حالة الملف.

البريد الإلكتروني.

الجوال.

هاتف المنزل.

الجنسية (سعودي أم غير ذلك).

بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها، انقر على “تأكيد الحساب”

سيتم تحويلك تلقائياً إلى حسابك الجديد بمـنصة مدرستـي.

وبذلك يكون قد قمت بالتسجيل في منصة مدرستي للطالب عبر رابط تسجيل المنصة الرسمي.

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من توكلنا

بعد معرفة كيفية تسجيل الطالب من خلال رابط تسجيل المنصة مباشرة، فإنه أيضاً يمكنك التسجيل في المنصة من خلال تطبيق توكلنا، أو رابط توكلنا الرسمي، وللتسجيل قم باتباع التالي:

قم بالولوج إلى موقع توكلنا.

كما يمكنك تحميل التطبيق واستكمال عملية التسجيل من خلاله.

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع أو التطبيق من خلال ” النقر علة تسجيل جدي” فقم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ثم انقر “تسجيل” مع اعلم أن تاريخ الميلاد المطلوب هو التاريخ الميلادي .

. ثم ستصل إليك رسالة تأكيد على الهاتف المُسجل على نظام أبشر.

ثم انقر على “التالي”.

أدخل كلمة مرور جديدة، ثم قم بتأكيدها، ويلزم أن تحتوي كلمة المرو على حرف كبير وصغير وأرقام ولا يقل عن 8 خانات.

وإن كان لديك حساب فكل ما عليك هو كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد تسجيل حساب، قم بالنقر على “بيانات منصة مدرستي”.

انقر على “اسم الطلاب”

ثم قم بنسخ “اسم المستخدم الخاص بكل ابن من أبنائك، والنقر على “حصول على “إرسال كلمة السر” لتقوم باستلامها عبر رسالة نصية لجوالك، ثم التوجه إلى منصة مدرستي.

قم بالنقر على “الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب” إن كنت طالباً، ولإن كنت ولي الأمر فيجب أن تكون مسجلاً في “نظام نور”.

أدخل اسم المستخدم في خانة البريد الإلكتروني الذي قمنا بنسخه من تطبيق توكلنا.

أدخل كملت السر التي حصلت عليها سابقاً في رسالة نصية.

يجب الالتزام بطريقة كتابة كلمة السر سواء أحرف كبيرة أو صغيرة حتى تتمكن من التسجيل بسهولة.

يتم إضافة كلمة مرور جديدة للطالب ويمكن أن تجعل الكلمة عبارة عن أول حرف من اسمك ويكون كبير ثم الحرف التالي ويكون صغير ثم أول 6 أرقام من رقم جوالك، لتسهل عليك حفظها.

ثم انقر على “sign in”، ثم “التالي” لتأميل على البريد الإلكتروني برقم الجوال، لسهولة الحصول على كلمة مرور جديدة في حالة نسيانها.

انقر على “set it up now”.

قم باختيار الدولة المملكة العربية السعودية”.

ثم رقم جوالك في الخانة التالية.

وبعد اضغط على “text me”، أو “إرسال رسالة”.

تصلك رسالة على رقم جوالك بها رمز التحقق.

قم بإدخاله في الحقل الخاص به، ثم انقر على “التحقق من الصحة”.

ثم “إنهاء” أو “finish”.

وبذلك يكون قد تمكن من التسجيل في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لتتم عملية التسجيل في منصة مدرستي بنجاح.

وهذه هي جميع التفاصيل الخاصة للطالب عن طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي أو طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي من توكلنا مع توضيح مميزات منصة مدرستي وكيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي سواء من خلال الطالب أو ولي الأمر.

لذا يجب على كل طالب جديد معرفة كيفية تسجيل نفسه في منصة مدرستي أو يقوم الآباء بمعرفة طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر رابط منصة مدرستي أو من خلال تطبيق توكلنا.