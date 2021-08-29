رابط استعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو الإقامة في الأراضي السعودية

رابط استعلام عن موظف وافد برقم الجواز ، وزارة العمل في المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للوافدين من العاملين علي أراضي المملكة. ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن وافد. حيث يمكن الاستعلام عن الوافد برقم الإقامة الخاص به أو برقم الجواز وذلك عبر الرابط الرسمي الذي سوف نستعرضه لك عزيزي القارئ في تلك المقالة. كما أيضا سوف نستعرض كيفية الاستعلام برقم الإقامة فتابعوا معي التالي.

رابط استعلام عن موظف وافد برقم الجواز

يجب الدخول أولا عزيزي علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

قم بالنقر علي قائمة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بخيار بوابة العمل الإلكترونية وخدماتها.

سوف يقوم الموقع بتحويلك إلي صفحة أخري ثم نقوم بالنقر علي خدمة الاستعلام عن وافد برقم الجواز .

. قم بالنقر علي الاستعلام عن عامل وافد.

سوف يتطلب عليك عزيزي بإضافة البيانات ووضعها في أماكنها بشكل صحيح والتأكد منها جيدا. ثم نقوم بكتابة رمز التحقق أنك ليس إنسان ألي ثم النقر علي كلمة بحث.

بيانات الاستعلام عن موظف وافد

بعد أن قمنا في الفقرة السابقة من أستعراض رابط استعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو برقم الاقامة وكيفية الاستعلام بشكل صحيح سوف نقوم الآن بعرض ماهي البيانات التي تظهر علي الشاشة بعد النقر علي كلمة بحث.

سوف يظهر في علي الشاشة رقم الوافد.

أسم الوافد رباعيا الذي قام بزيارة أراضي المملكة العربية السعودية.

تقييم المكان أو الشركة أو المنشأة الذي ينتمى لها الموظف الوافد. كما يتم ذلك عن طريق حالة المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حالة الموظف الوافد بالتفصيل. وذلك إذا كان مازال يعمل بالمنشأة أو الشركة أو تم الاستغناء عنه بأي طريقة أخري.

كما سيظهر التراخيص الخاصة بالمنشأة. وهل هي سارية أو منتهية الصلاحية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم رابط استعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو رقم الاقامه. كما أستعرضنا أيضا بيانات الاستعلام عن الوافد التي سوف تظهر في حالة البحث عن أحدهم. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.