نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول كافة المراحل التعليم العودة للمدارس حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية، من أهم الروابط الإلكترونية التي توفرها وزارة التعليم السعودية للطلبة والطالبات بكافة المراحل التعليمية، ومع بدء العام الدراسي 1443 اليوم الأحد الموافق 21 محرم الموافق 29 أغسطس 2021، تعالت نسبة البحث عبر مؤشر البحث العالمي جوجل للتعرف على طريقة تسجيل الدخول على المنصة، خاصةً وأن الوزارة أكدت على أن الدروس سيتم متابعتها خلال اليوم المنصة لجميع المراحل، علماً بأن طلاب المرحلة الابتدائية لن يكون لهم حضور بالمدارس، وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة وتقديمها بأبسط الطرق، فإن موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” يستعرض معكم الرابط الرسمي لمنصة madrasti وخطوات الدخول عليها لمتابعة الدروس اليومية.

منصة مدرستي تسجيل دخول

الدخول على الموقع الإلكتروني “schools.madrasati.sa“.

الضغط على تسجيل دخول عبر أيقونة حسابي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

خطوات تسجيل دخول طالب جديد

الدخول من خلال منصة مدرستي.

الضغط على مربع العودة للمدارس.

النقر على تسجيل جديد.

إدخال بيانات الطالب.

سيتم إرسال رمز التحقق على الهاتف النقال.

كتابة رمز التحقق واستكمال باقي الخطوات.

التعريف بمنصة مدرستي ومميزاتها

هي الطريق المعتمد من وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بُعد، ويتم من خلالها عرض الدروس اليومية للطلاب بمختلف المراحل، كما تعتبر نظام محاكاة لليوم الدراسي بدايةً من النشيد الوطني ثم التمارين الرياضية، مروراً باستعراض جدول الحصص اليومي يعقب ذلك الدخول للفصل مع المعلم لمتابعة الدروس اليومية، وقد تم إطلاق المنصة وتفعيلها بعد انتشار فيروس كورونا في عام 2020، وتسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات خلال عام 1442، فقد حرصت وزارة التعليم على سلامة أطراف المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين، حتي استطاعت الخروج بالعام الدراسي الفائت بسلام، لذلك تعتبر أهم ميزة للمنصة هي توفير السلامة من عدوي فيروس كورونا، كما تسمح بالتفاعل بين الطلاب بعضهم البعض مع المعلمين، كما يستطيع الطالب من خلالها التعرف على التوقيت المناسب للتواصل مع المعلمين إلكترونياً، وتسمح بساحات للنقاش والتعرف على تقارير الإنجاز الخاصة بالطالب.

العودة للمدارس حضورياً 1443

مع بدأ العام الدراسي الجديد 1443 حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

حيث تم تحديد الحضور لمن حصل على لقاح كورونا حسب توجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي.

فقد أكدت الوزارة على أنه من لم يحصل على اللقاح لن يستطيع الحضور، لأنه سيتم التعرف على حالة الطالب من خلال تطبيق توكلنا الذي يحدد الوضع للشخص.